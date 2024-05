Niepodziewana zmiana w walce wieczoru KSW 94! Odpalili bombę

W walce wieczoru gali KSW 94, która odbędzie się już w sobotę 11 maja w Ergo Arenie w Trójmieście, miało dojść do rewanżu między Adrianem Bartosińskim a Andrzejem Grzebykiem o pas mistrzowski KSW w wadze półśredniej (77 kg). Pierwszy raz panowie skrzyżowali rękawice w lutym 2022 roku na KSW 67, jeszcze bez pasa na szali. "Bartos" poddał wówczas Grzebyka w drugiej rundzie.

Długa droga, ale jeszcze bez finiszu

Tym razem mieli zmierzyć się raz jeszcze, już z mistrzostwem w tle. Grzebyk utorował sobie drogę do tej walki serią trzech zwycięstw kolejno z Otonem Jasse (TKO w R1), Brianem Hooi'em i Madarsem Fleminasem (obie jednogłośnymi decyzjami). Bartosiński natomiast po pokonaniu Andrzeja nokautował jeszcze Krystiana Kaszubowskiego i Artura Szczepaniaka w pierwszych rundach,zdobywając w tym drugim starciu pas. Pas, który obronił po nużącej walce z Salahdinem Parnassem.

Niestety los zechciał inaczej. Na konferencji prasowej przed galą, podczas face to face, Grzebyk potwierdził, że jest kontuzjowany. Dwa urazy mięśni w ręce zmusiły go do wycofania się z tej walki. Na szczęście znalazł się w KSW ktoś, kto ochoczo przyjął zastępstwo mimo braku obozu przygotowawczego.

Zmiana w walce wieczoru KSW

Tym kimś jest Igor Michaliszyn (10-2), niepokonany jak dotąd w KSW. Stoczył dwie walki, odprawiając ciosami tak Idrisa Amizhaeva, jak i Krystiana Bielskiego. Na KSW 95 w czerwcu miał zawalczyć z Brianem Hooi'em. Ale jak wiadomo, ta walka do skutku nie dojdzie, by Michaliszyn mógł zawalczyć z "Bartosem".

Nie będzie więc zatem tak zupełnie bez przygotowań, choć wiadomo, inny czas, inny rywal. Dodatkowo ostatnio walczył w kwietniu 2023, trapiony przez rok urazami. Co zaś z Hooi'em w karcie KSW 95? Na ten moment nie wiadomo.