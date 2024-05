Szpilka powiedział głośno, co myśli o walce Tomasza Adamka. Prosto z mostu

Kilka miesięcy temu oficjalnie potwierdzono walkę Tomasza Adamka z Patrykiem Bandurskim podcza zbliżającej się gali FAME MMA 21. Będzie to debiut były mistrza świata federacji IFB, IBO i WBC w wadze półciężkiej we freak fightach. Na temat nadchodzącego starcia wypowiedział się Artur Szpilka w rozmowie z "Kanałem Sportowym". - Wiadomo, jak Kamila wykupi dostęp i będzie oglądała, to włączę, zobaczę - przyznał.

