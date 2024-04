Były kadrowicz nie wytrzymał. Ostra wymiana zdań z Najmanem. "Banda frajerów"

- Jest mi bardzo przykro, że tak się stało. Natomiast nic się nie zmienia. Sz***a zawsze będzie sz***ą i to w ogóle nie ma związku z niczym. Chciałem iść na totalną wymianę, chciałem go zmieść, ale skończyło się uszkodzeniem oczodołu - tłumaczył Marcin Najman, który na początku marca przegrał z Jackiem Murańskim zaledwie po 48 sekundach od pierwszego gonga. Była to kolejna porażka "cesarza polskich freak-fightów", który dawno nie ma już nic wspólnego z profesjonalnym sportem.

Najman zaczepił byłego kadrowicza. Ten nie pozostał dłużny. "On nie ma duszy sportowca"

Oprócz kreatywnych bluzg i wyzwisk skierowanych do przeciwników Marcin Najman jest znany również z zaczepiania kolejnych potencjalnych rywali. Nie inaczej było pod koniec zeszłego roku. W obszernej rozmowie z Mateuszem Borkiem w Kanale Sportowym freak-fighter przyznał, że "z jedną zawiązaną ręką mógłby zawalczyć z Piotrem Świerczewskim".

Przypomnijmy, to 70-krotny reprezentant Polski, który w 1992 roku zdobywał srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Hiszpanii. Świerczewski 21 lipca zeszłego roku także wkroczył do freak-fightów. Na gali Fame Friday Arena 1 pokonał Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka, nie dając mu żadnych szans. Czy w najbliższym czasie zobaczymy jeszcze 52-latka w oktagonie?

Z jego słów wynika, że taki scenariusz nie jest niewykluczony. W ostatnim wywiadzie dla kanału FANSPORTU TV Piotr Świerczewski odpowiedział Najmanowi, który wyzwał go do pojedynku. Były kadrowicz nie przebierał w słowach. - On nie ma duszy sportowca. To jest fenomen, wypromował się, bo obrażał ludzi. On koło sportowców to tylko stał. Biedny Marcinek, dziwię się, że ktoś go nazywa sportowcem, bo to jest profanacja sportu. Nie wiem, jaki sport on reprezentuje, wszędzie jest "popierdółką" - wypalił przed kamerami.

Co ciekawe, Najman odpowiedział w mediach społecznościowych na słowa Świerczewskiego. "Widzę jak skamlesz o tę walkę. Mam inne priorytety. Ale po drodze, jeżeli nadarzy się okazja, to cię podreguluje. Więc ciesz się! Cesarz bierze to pod uwagę! Jak będę już gotowy po kontuzji, to się za was wezmę. Za tę całą bandę frajerów." - czytamy na X. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości obaj zawodnicy mogą spotkać się w oktagonie.