Niebywałe! Wielki powrót "Diablo" Włodarczyka. Borek ujawnia zaskakujące szczegóły

Krzysztof Włodarczyk lata świetności ma zdecydowanie za sobą. Były dwukrotny mistrz świata wagi junior ciężkiej notuje, co prawda serię 12. wygranych walk z rzędu, ale nie mierzył się ze specjalnie wymagającymi rywalami. Dużo mówiło się, że "Diablo" może zawitać do jednej z organizacji freak fightowych. Rok temu był blisko walki na gali FAME MMA. Teraz ten temat wraca, co przekazał Mateusz Borek.

