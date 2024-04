Szpilka założył prawdziwe cacko do Wojewódzkiego. Po prostu wow! Cena zwala z nóg

Artur Szpilka po latach ponownie zasiadł na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Popularny pięściarz gościł już w słynnym programie TVN w 2013 i 2014 r. Teraz wybrał się ponownie. Na ekranie można go będzie zobaczyć w odcinku zaplanowanym na 30 kwietnia. Wojewódzki już zapowiedział rozmowę, publikując na Facebooku wymowne zdjęcie.

Zobacz wideo Jurij Gladyr po dramatycznym półfinale mistrzostw Polski: Sport jest dla nich okrutny, a dla nas piękny

Szpilka i Wojewódzki pokazali zegarki. Tyle kosztują. Powalające ceny

Widać na nim, jak pozuje wspólnie z Arturem Szpilką i pisarką Katarzyną Bondą, która również pojawi się w nadchodzącym programie. Panowie postanowili, że do zdjęcia ustawią się tak, by fani mogli porównać sobie ich zegarki. Obaj nie żałowali pieniędzy na swoje gadżety. Co to za modele?

Szpilka założył zegarek Audemars Piguet Royal Oak Offshore Arnold's All-Stars. To wyjątkowe cacko dostępne tylko w limitowanej edycji. Marka wypuściła na rynek zaledwie 350 jego sztuk. Tarcza zegarka została wykonana z 18-karatowego różowego złota i ma wymiary 48 mm x 14,16 mm. Pasek zaś powstał ze skóry krokodyla. Ile trzeba wydać, by móc się nim pochwalić? Jego cena w zależności od sprzedawcy waha się od ok. 230 tys. do ponad 300 tys. zł.

Wojewódzki zaprezentował z kolei nieco tańszy gadżet niż gwiazdor KSW. Na jego nadgarstku znalazł się Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual Calendar. Jak czytamy na stronie producenta, również wykonany jest z różowego, 18-karatowego złota, a jego ramka wysadzana jest 60 diamentami. Cena zaś wynosi nieco ponad 191 tys. zł.

Artur Szpilka 11 maja zmierzy się na gali KSW 94 w gdańskiej Ergo Arenie z Arkadiuszem Wrzoskiem. Bokser to nie jedyna postać ze świata sportu, która gościła w ostatnim czasie u Kuby Wojewódzkiego. Nie tak dawno w programie mogliśmy zobaczyć selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza.