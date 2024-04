Clout MMA odpala prawdziwą bombę! Polski siatkarz w formule 2 na 1. Wielki hit

Freakfightowe federacje nierzadko decydują się na urozmaicone formuły walk. Tym razem na taki krok zdecydowało się Clout MMA, które zapowiedziało hitowe stracie podczas zbliżającej się gali w Katowicach (8 czerwca).

Clout MMA ogłosiło debiutantów. Hit ze Zbigniewem Bartmanem

Podczas gali w Katowicach w tej federacji zadebiutuje popularny youtuber (prawie milion subskrypcji na tej platformie) "AJ The Polish American" (Adam Josef Modzelewski). "Czas na zestawienie, jakiego jeszcze nie było. Nowym zawodnikiem Clout MMA został prawdziwy terminator" - tak przedstawiła go w sieci organizacja. I od razu przekazała informacje na temat jego pierwszej walki.

Modzelewski stoczy wyjątkowy, "podwójny" pojedynek. "Dla AJ-a musieliśmy znaleźć dwóch innych kozaków. The Polish American zmierzy się przeciwko debiutującemu w Clout MMA Kacprowi Błońskiemu i znanemu już z naszej klatki Zbigniewowi Bartmanowi" - czytamy.

Oto co Clout MMA przygotowało dla Zbigniewa Bartmana. "Możemy mieć dwóch zwycięzców"

A jaka dokładnie będzie wyglądała formuła tego starcia? "Sześć rund stójkowej wojny. K-1, rękawice do MMA. "Blonsky" i Bartman będą zmieniali się co rundę. Sędziowie będą punktowali oba starcia oddzielnie i niezależnie. To oznacza, że możemy mieć jednego albo aż dwóch zwycięzców tego wyzwania!" - wyjaśniono.

Jak już wspomniano, z tych trzech zawodników największe doświadczenie w Clout MMA ma Bartman, były reprezentant Polski w siatkówce. Dotychczas stoczył dwie walki, z Tomaszem Hajtą (formuła MMA) oraz Błażejem Augustynem (kick-boxing). Pierwszego pokonał przez poddanie (duszenie zza pleców), drugiego przez TKO (po nokdaunie Augustyn doznał kontuzji ręki). Ogólny bilans we freak fightach Błońskiego to 4-2, a Modzelewskiego 1-0.

Podczas czerwcowej gali Clout MMA 5 prawdopodobnie zawalczą również Mariusz Wach, Marcin Lewandowski czy Salim Touahri. Na razie nie zostało to potwierdzone, lecz wszyscy trzej zostali ogłoszeni jako nowi zawodnicy federacji.