Różnica wieku między Marcinem Najmanem i jego żoną. Mało kto o tym wie

Marcin Najman to były pięściarz oraz kick-bokser, ale zarazem jeden z pierwszych zawodników, który wystąpił w pojedynku freak fightowym w formule MMA. - Freak fighty to nie sport, to rodzaj zabawy w sport. Sport to był, jak jeździłem na mistrzostwa Polski w boksie czy zdobywałem srebrne medale na mistrzostwach w kick-boxingu. Freak fighty to rodzaj show, w którym sport jest raczej na drugim, a czasem na trzecim planie - mówił w marcu 2023 roku w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl.

Najman ostatnią walkę stoczył 9 marca przeciwko Jackowi Murańskiemu. Choć "cesarz polskich freak fightów" od samego początku walki ruszył na rywala, to już po zaledwie 45 sekundach został znokautowany. - Chciałem iść na totalną wymianę, chciałem go zmieść, ale skończyło się uszkodzeniem oczodołu - wyjaśnił prosto ze szpitala. Jak się później okazało, oczodół został złamany i potrzebna była operacja.

Oto wybranka życiowa Marcina Najmana. Jest od niego młodsza o wiele lat

W trudnych chwilach "El Testosteron" może liczyć na wsparcie żony, Julity. Para poznała się podczas gali boksu. - Boks łączy ludzi. Gala była akurat w jej mieście, w Ełku. Była ring girl. Nie wiem, czy to była miłość od pierwszego wejrzenia - ujawnił Najman w rozmowie z kanałem "Pyta Nie Błądzi" na portalu YouTube. 45-latek wziął ślub kościelny z młodszą o dziewięć lat Julitą w czerwcu 2013 roku na Jasnej Górze. Co ciekawe, to wydarzenie było połączone ze chrzcinami córki, Weroniki.

Julita Najman wyróżnia się nadzwyczajną urodą. W 2009 roku oczarowała widzów i zdobyła tytuł miss publiczności podczas wydarzenia Miss Polonia Ziemi Ełckiej. Choć jej mąż jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, to sporadycznie dodaje z nią zdjęcia. Kilka tygodni temu na Instagramie podzielił się z internautami ich wspólną fotografią ze spaceru. Na pierwszym planie widać także pieska.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. "Piękna i bestia", "Król i królowa! Niech żyją nam!", "Marcin, żonę Ci podrywają" - czytamy w komentarzach.

Były bokser wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. W programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym przyznał, że po zakończeniu kariery poświęci się właśnie rodzinie i pisaniu książek.