Burza w świecie boksu. Masternak rzucił wprost o Adamku. "Trzeba powiedzieć"

Tomasz Adamek nie próżnuje na emeryturze. Pod koniec lutego zadebiutował w KSW, mierząc się z Mamedem Chalidowem. Teraz zasłużonego pięściarza czekają kolejne wyzwania. Za niecały miesiąc wystąpi na freak-fightowej gali Fame MMA. Co na to jego koledzy z branży? - Czy teraz to doda mu chluby i chwały? Myślę, że nie - mówi wprost Mateusz Masternak.

