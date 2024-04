Sytuacja miała miejsce tuż przed walką Aliego Heibatiego z Arkadijem Osipyanem na piątkowej gali Hardcore MMA 90. Ormianin wygrał z Irańczykiem poprzez techniczny nokaut pod koniec pierwszej rundy, ale więcej mówi się o skandalicznym zachowaniu Heibatiego niż o samym pojedynku.

Zawodnik MMA kopnął ring girl i słono za to zapłacił

To były dosłownie ostatnie chwile przed pojedynkiem. Obaj wojownicy weszli już do oktagonu, byli rozgrzani i przygotowani. Wykonywali jeszcze kilka ruchów i podskoków, by utrzymać temperaturę organizmu i rozładować napięcie. Ale nikt nie spodziewał się tego, co zrobił Heibati.

Zanim sędzia rozpoczął pojedynek, po oktagonie chodziła jedna z ring girls, która trzymała w rękach tablicę informującą kibiców, że za chwile zacznie się pierwsza runda. Kiedy kobieta mijała Heibatiego i była już odwrócona do niego tyłem, ten kopnął ją w pośladek.

To nie umknęło uwadze sędziemu ringowemu, który zwrócił mu uwagę za niestosowne zachowanie. Sama kobieta także odwróciła się do niego, była wściekła.

Po zakończeniu gali Heibatii postanowił przeprosić kobietę. Opublikował film na InstaStories, na którym pojawił się razem z pokrzywdzoną. Tłumaczył swoje zachowanie tym, że odczuwał silny stres i napięcie tuż przed walką i nie zachował się racjonalnie. Jej mina na nagraniu mówiła wiele. Była ewidentnie zniesmaczona całą sytuacją, ale ostatecznie przyjęła przeprosiny zawodnika MMA.

- To, co wydarzyło się podczas gali, wykracza poza wszelkie normy moralne i etyczne. Nikt nie ma prawa dotykać, nie mówiąc już o biciu, personelu, pracowników i partnerów HFC. Co więcej, takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne w odniesieniu do kobiet. Podniesienie ręki w stosunku do kobiet jest najgorszą rzeczą, do jakiej mężczyzna może się zniżyć. Sam jestem żonaty i nigdy nie uderzyłem swojej żony - powiedział.

Władze federacji HFC również zauważyły skandaliczne zachowanie Irańczyka. Uznały, że przeprosiny były niewystarczające. Dlatego postanowiły ukarać Irańczyka i to surowo. Nałożyły na niego karę grzywny i odebrały mu honorarium za stoczoną walkę. Cała kwota zostanie przekazana pokrzywdzonej ring girl. Oprócz tego Heibati został dożywotnio zawieszony przez HFC. To oznacza, że już nigdy nie weźmie udziału w gali tej federacji.

"Biorąc pod uwagę powagę naruszeń, a także obejrzane klipy wideo i dowody zbadane przez federację, zdecydowano się na stałe zawiesić Aliego Heibatiego w ramach organizacji Hardcore Fighting Championship. Szanujmy siebie nawzajem i proste wartości moralne. Szanujmy normy cywilizowanego zachowania społeczeństwa. Szczerze przepraszamy wszystkich widzów za zaistniałą sytuację" - oświadczyła organizacja.