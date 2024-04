Absurdalna drożyzna. Cena PPV za walkę Usyk - Fury to żart i kpina!

Podwójnie do kieszeni będą musieli sięgnąć kibice, którzy w sobotę 18 maja zechcą obejrzeć walkę Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem. Obaj pięściarze w Rijadzie zmierzą się w starciu o niekwestionowane mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Poznaliśmy cenę, jaką trzeba będzie zapłacić za dostęp do walki w systemie pay-per-view i zwala ona z nóg. A do tego wcześniej trzeba wykupić dostęp do odpowiedniej platformy.

3 https://www.youtube.com/watch?v=Juhz9K_HwhA Otwórz galerię Na Gazeta.pl