Wielki powrót Conora McGregora! Wszyscy na to czekali. Ponad 1000 dni

Gdy w listopadzie 2016 roku Conor McGregor (22-6) pokonywał Eddiego Alvareza (30-8) i zostawał pierwszym w historii podwójnym mistrzem UFC, wydawało się, że może dosłownie wszystko. Niespełna rok później postanowił przecież "wyskoczyć" do boksu na pojedynek z jednym z najlepszych pięściarzy w historii Floydem Mayweatherem Jr. Nie był to jednak dobry pomysł, gdyż Irlandczyk został znokautowany w 10. rundzie i rozpoczął się dla niego fatalny okres.

Czternaście miesięcy potem zmierzył się za to z niepokonanym Chabibem Nurmagomedowem (29-0), a ich walka została ogłoszona "największą walką w historii UFC". Tym razem gwiazdor znów musiał uznać wyższość rywala. Choć następnie ekspresowo wygrał starcie z Donaldem Cerrone (36-17), to później dwukrotnie poległ z Dustinem Poirierem (30-8). Ostatnia konfrontacja zakończyła się wyjątkowo nieszczęśliwie, ponieważ Irlandczyk w koszmarny sposób złamał nogę i do tej pory nie wrócił do klatki.

Dana White przekazał kapitalne wieści. Conor McGregor wraca do klatki UFC

Dokładnie 1009 dni temu - wtedy odbyło się trzecie starcie z Amerykaninem. Choć 35-latek od dłuższego czasu znajduje się w treningu, to nie mógł dojść do porozumienia z UFC w sprawie powrotu. Wielokrotnie zapowiadano pojedynek z Michaelem Chandlerem (23-8), a panowie wystąpili nawet w programie "Ultimate Fighter", ale wciąż brakowało potwierdzenia. Aż do teraz.

Szef UFC Dana White tuż po zakończeniu gali UFC 300 ogłosił, że starcie McGregor - Chandler odbędzie się 29 czerwca i będzie najważniejszym wydarzeniem UFC 303. Dodatkowo zdradził, że podczas "International Fight Week" panowie zmierzą się w limicie kategorii półśredniej (do 77,1 kg).

To jednak nie koniec ogłoszeń prezydenta największej organizacji na świecie. Parę tygodni wcześniej 1 czerwca, w walce wieczoru gali UFC 302 w Newark, zobaczymy starcie o pas kategorii lekkiej, w którym mistrz Islam Machaczew (25-1) zmierzy się z Dustinem Poirierem (30-8). Na dodatek w starciu na szczycie wagi średniej dojdzie do pojedynku byłego mistrza Seana Stricklanda (28-6) z Paulo Costą (14-3).

Podczas gali UFC 300 działo się naprawdę dużo. Mistrz kategorii półciężkiej Alex Pereira obronił pas w walce wieczoru z Jamahalem Hillem. Ponadto Max Holloway brutalnie znokautował Justina Gaethje, a Arman Tsarukyan pokonał Charlesa Oliveirę.