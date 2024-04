"Don Kasjo" tańczył w oktagonie. I rozkładał ręce. "To jest koszmar"

- Czy będzie show? Zobaczę. Może go po prostu znokautuję w pierwszej rundzie i po sprawie - odgrażał się Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który po piątkowym ważeniu i treningu medialnym miał jeszcze na scenie pogawędkę z Arkadiuszem Tańculą. To rzadko się zdarza, by "Don Kasjo" dał się wyprowadzić z równowagi, ale w piątek Tańculi to się udało. - Nie wyjdziesz o własnych siłach z klatki - wykrzykiwa do niego "Don Kasjo".

W sobotę jako pierwszy do przodu ruszył Tańcula. To była walka bokserska, w dużych rękawicach, a więc w formule "Don Kasjo", który przetrwał początek, a później dobrze punktował prawym i przyjmował ciosy rywala na gardę. A do tego tańczył w przerwie między rundami, jakby chciał pokazać, że w ogóle nie jest zmęczony.

"Don Kasjo" - Tańcula. "To chyba jest jakaś kontuzja"

Ale męczyli się obaj. Wydawało się, że bardziej Tańcula, który po drugiej rundzie pokazywał na kciuk i swoją prawą rękawicę. - To chyba jest jakaś kontuzja - zastanawiali się komentatorzy. Ale Tańcula wyszedł do trzeciej rundy, w której starał się klinczować. "Don Kasjo" zaczął wtedy rozkładać ręce i pytać sędziego "co on robi i ile to jeszcze potrwa?".

- To jest koszmar dla Arka - mówili komentatorzy, gdy "Don Kasjo" zasypywał rywala kolejnymi ciosami. W trzeciej i czwartej rundzie. Wygrał obie. Jak i całą walkę - jednogłośną decyzją sędziów. To był ostatni pojedynek na gali Prime MMA 8. A jak potoczyły się pozostałe walki? Poniżej wszystkie wyniki.

Prime MMA 8. Wyniki walk.