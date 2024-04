Bolało od samego patrzenia. Sędzia od razu przerwał walkę. "Recydywa"

- Jeśli chodzi o stójkę, to jest bardzo dobrze, czuję, że jestem w gazie. Myślę, że MMA też pokażę dobre. Po półtora roku porobiłem zapasy i mam taki głód, że mi się po prostu chce - zapowiadał na piątkowym ważeniu Wilczak. Pewny siebie był również Skowyra, który zapowiada łatwe zwycięstwo.

Bardzo bolesny cios na Prime MMA. Dominik Skowyra zwijał się z bólu

Skowyra mógł szukać przewagi w parterze, ale na początku szukał przewagi nieco inaczej. Wskoczył na rywala i zaczął go dusić. "Krycha" w końcu zdołał się wyrwać, ale z pewnością kosztowało go to bardzo dużo sił.

Tuż przed końcem pierwszej rundy doszło do bolesnego dla Skowyry incydentu. Został on bowiem trafiony poniżej pasa. - To już recydywa - mówili komentatorzy, gdy Wilczak kopnął rywala w krocze. Zresztą nie po raz pierwszy, podobnie było na poprzedniej gali Fame MMA, gdy jego rywalem był Amadeusz "Ferrari" Roślik. Walka musiała zostać przerwana na kilka minut.

W drugiej rundzie walka znów przeniosła się do parteru, gdzie obaj zawodnicy próbowali kimury. Problemem "Krychy" były obalania, w ten sposób rywal był w stanie go wypunktować, zadawał mu też całkiem mocne ciosy. Po trzech rundach zwycięzcę musieli wskazać sędziowie, którzy jednogłośnie wskazali na Skowyrę.

