Kapela od razu padł na deski. Ale to był dopiero początek. Brutalne kopnięcie

Jaś Kapela kontra Maciej "Kaczor BRS" Kaczmar - na ten pojedynek czekało wielu fanów freak fightów. Debiutujący w tej formule "Kaczor BRS" szybko zaskarbił sobie sympatię kibiców. Między oboma zawodnikami było bardzo gorąco, na jednej z konferencji w kierunku Kapeli poleciały krzesła.

40-latek nie pozostał dłużny i podczas piątkowego ważenia prowokował rywala. Rzucał w jego kierunku... pieluchy, a podczas programu "Zadyma 2.0" też go prowokował. Kaczmar już tam chciał "wyjaśnić" sprawę, lecz powstrzymywała go ochrona.

Co za cios dla Jasia Kapeli. Absolutny debiutant triumfuje

Gdy zabrzmiał gong, "Kaczor BRS" od razu ruszył na rywala. W pierwszej rundzie zdominował go w parterze, a na początku drugiej Kapela znów szybko wylądował na macie. Tyle że w tym momencie jego rywal wykonał niedozwolony "soccer kick", co kosztowało go utratę dwóch punktów.

Jednak debiutant nie miał zamiaru czekać na werdykt sędziów. Dalej zaciekle nacierał na Kapelę, który nieraz był liczony. W końcu po tym, jak kolejny raz wylądował na deskach, zrezygnowany powiedział sędziemu, że nie wstanie. W efekcie jeszcze przed końcem drugiej rundy Kaczmar mógł się cieszyć z efektownego zwycięstwa w debiucie. Dla Kapeli to czwarta porażka w piątej walce freakfightowej, wygrał tylko w debiucie.

