To się dzieje! Gwiazda FAME MMA zawalczy za granicą. "Zadymiarz na globalnym rynku"

Amadeusz "Ferrari" Roślik we freak fightach debiutował na gali FAME MMA 2 w październiku 2018 roku, kiedy to pokonał Sylwestra "Bystrzaka" Tkocza. Przez lata kontrowersyjny zawodnik stał się gwiazdą federacji, dla której stoczył aż 15 pojedynków, a do tego miał gościnny występ na High League. Teraz 28-latek zawalczy poza granicami Polski.

Amadeusz "Ferrari" Roślik ogłosił. Zawalczy na zagranicznej gali

Roślik zasłynął głównie soccer kickiem w walce z Adrianem "Polakiem" Polańskim oraz walką z mistrzem świata w boksie Kamilem Łaszczykiem, której o mało nie wygrał. Łącznie freak fighter stoczył aż 16 pojedynków, z czego tylko jeden nie był w federacji FAME MMA. Wygrał z osiem z nich, a ostatni stoczył podczas turnieju o dwa miliony złotych na FAME 20, gdzie w drugiej walce uległ Maksymilianowi "Wiewiórowi" Wiewiórce.

Od lutego kontrowersyjny zawodnik pozostawał nieaktywny w mediach społecznościowych, a pod koniec marca poinformował, że ma zamiar bić się w Miami. 10 kwietnia ogłosił jednak, że kolejną walkę stoczy w Londynie na bokserskiej gali Misfits Boxing w hali Troxy.

"Bracia idziemy wszyscy razem jak Wikingowie! Macie swojego zadymiarza na globalnym rynku na gali KSI'a. Potrzebuje was jak nigdy wcześniej. Nie zawsze dowiozłem, ale obiecuje walczyć do ostatniej kropli krwi i wyjść w najlepszej formie, jaką uzyskam! Panie i panowie idziemy podbić świat…" - napisał w mediach społecznościowych.

Rywalem "Ferrariego" będzie Nathaniel "Salt Papi" Bustamante, a ich starcie będzie walką wieczoru gali popularnego influencera KSI'a. Przeciwnik 28-latka również należy do świata influencerów, a na samym TikToku obserwuje go ponad pięć milionów osób. Do tej pory Bustamante stoczył pięć pojedynków i wygrał trzy z nich. Na poprzedniej gali Misfits przegrał z Suliemanem "Slimem" Albaherem.