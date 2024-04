Artur Szpilka to postać szalenie kontrowersyjna. W przeszłości stoczył wiele pięknych walk bokserskich, odnosił zwycięstwa nad Tomaszem Adamkiem, Mariuszem Wachem czy Brianem Minto. W sumie w zawodowym ringu 24 pojedynki wygrał, a pięć przegrał. Ostatnio przeniósł się do MMA, gdzie ostatnio pokonał Mariusza Pudzianowskiego, a w maju zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem. W jego życiu nie brakuje jednak ciemnych kart. Były nimi m.in. uzależnienia, o czym opowiedział w programie "Dzień Dobry TVN".

To mogło zniszczyć Artura Szpilkę. "Zapaliła się w głowie lamka kontrolna"

Problemy Szpilki zaczęły się już w młodości, gdy miał 16-18 lat. Jak wyznał, intensywne treningi łączył wtedy z życiem w narkotykowych ciągach. - Ja potrafiłem funkcjonować trzy dni bez spania. Masakra. Picie, narkotyki... To mi naprawdę dużo zabrało w życiu. Dużo rzeczy. Pieniądze… Zdrowie… Były przez to kontuzje. Po czasie dziękuję Bogu, że jest, jak jest. Naprawdę ciężko z tego wyjść. Mam pełno kumpli, którzy dalej w tym siedzą. To są już wraki ludzi - wyjawił.

Uzależniona od narkotyków była także jego partnerka Kamila Wybrańczyk. W pewnym momencie to Artur zdecydował, by wspólnie wyszli z nałogu. Wszystko przez potworne problemy psychiczne, z jakimi się mierzył. - Jeśli chodzi o narkotyki, to doszedłem do pewnego momentu w swoim życiu, że powiedziałem "koniec". Zrobiłem to z dnia na dzień. Nie chciałem już tego. Miałem autodestrukcyjne myśli i się zapaliła w głowie lamka kontrolna. Mój tata się powiesił, jak byłem dzieckiem, więc trzeba było uważać. Ja miałem takie sytuacje, że siedziałem trzy dni z nożem w ręku i takie różne myśli miałem - wyznał.

Szpilka mówił o najgorszym nałogu. "Pożyczałem na jedzenie"

Szpilka przekonywał, że poradził sobie bez współpracy z psychologiem, choć korzystał z jego usług przy innych okazjach. Zaznaczył też, że bardziej destrukcyjny wpływ niż narkotyki miał na niego hazard. - To było najgorsze uzależnienie w moim życiu. Mogłeś przegrać 20, 30, 40 tys. i chciałeś się odegrać i nie widziałeś w tym nic złego. Przegrywałem bardzo dużo pieniądze, których nie miałem. I to jest najgorsze, bo pożyczałem na jedzenie - opowiedział.

Szpilka od kilku lat jest wolny od narkotyków i hazardu, choć zdarza mu się czasem wypić alkohol. Teraz stara się przestrzegać młodych ludzi przed uzależnieniami i tłumaczy, że życie bez nich może być zdecydowanie lepsze.

