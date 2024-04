Adamek nie odpuszcza. Znów mówi o Chalidowie. "Krzywił się"

Przebieg walki Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem wzbudził mnóstwo emocji. Według jednych ekspertów "Góral" kontrolował pojedynek i był bliski pokonania rywala przed czasem. Drudzy twierdzą zaś, że to Chalidow dużo lepiej wyglądał na tle wolnego 47-latka, który nie przypominał swojej najlepszej wersji sprzed lat. Finalnie doświadczony zawodnik KSW musiał poddać pojedynek po trzeciej rundzie przez kontuzję ręki.

Teraz Adamek pomimo wcześniejszych deklaracji i kpin nt. freak-fightowych federacji sam wystąpi w jednej z nich. W połowie maja podczas gali Fame MMA 21 były mistrz świata wagi półciężkiej drugi raz wejdzie do oktagonu. Jego rywalem będzie Patryk "Bandura" Bandurski - znany streamer i influencer. Walka została zakontraktowana na trzy rundy w formule bokserskiej.

Mimo że do pojedynku został jeszcze ponad miesiąc, Tomasz Adamek już teraz przestrzega rywala przed swoimi umiejętnościami. W wywiadzie dla kanału To Jest Boks 47-latek przyznał, że nie ma zamiaru lekceważyć "Bandury", który nie ma zbyt wiele wspólnego z profesjonalnym sportem. Adamek zwracał uwagę na siłę swojego ciosu, przypominając starcie z Chalidowem.

- Gdybym nie traktował "Bandury" poważnie, to w Polsce pojawiłbym się tydzień przed walką. To nadal są rękawice, to jest boks, można się skaleczyć. Ja każdego rywala szanuję, każdy z nich ma inne umiejętności, ale będę trenować jak do poważnej walki. "Bandura" zobaczy, jak wygląda szybki lewy Adamka. Mamed po każdym ciosie się krzywił. Może nie jestem bokserem, który często nokautuje, ale potrafię czysto i celnie uderzyć - powiedział, choć wydawało się, że w walce z zawodnikiem KSW to Adamkowi czasami uginały się nogi.

Po lutowej wygranej mieszkający w Stanach Zjednoczonych pięściarz deklarował, że był bliski zakończenia walki przed czasem. Powiedział także, że Chalidow prosił go o rewanż. - Dzwonił do mnie parę dni temu i powiedział: "Tomasz, zróbmy to jeszcze raz". Odpowiedziałem mu: Mamed, wszystko fajnie, tylko jest teraz kolejka, bo ja mam stoczyć dwie walki na FAME MMA, z których pierwsza jest w maju. Musisz być oczekującym - mówił Adamek. Jego słowa nie zostały zbyt dobrze odebrane, przez co zainterweniować musiał jego promotor Mateusz Borek.