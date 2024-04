Tomasz Adamek już niedługo zadebiutuje we freak fightach. Były mistrz świata organizacja IBO i IBF w wadzie junior ciężkiej 18 maja zawalczy na gali FAME MMA 21 w Gliwicach. Jego rywalem będzie youtuber Kamil "Bandura" Bandurski. Kilka dni temu gruchnęła informacja, że na prośbę Adamka doszło do zmiany formuły pojedynku. On sam stanowczo odniósł się do sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

"Bandura" wyrzucił to Adamkowi. Mocna odpowiedź. "Nie chcę zrobić krzywdy"

Walka wieczoru odbędzie się na zasadach bokserskich, podobnie jak poprzednie starcie Adamka z Mamedem Khalidovem w KSW. "Bandura" twierdzi jednak, że pierwotnie miał się bić w małych rękawicach. - Były dogadane małe rękawice. Jak ja mówię na streamie, że były dogadane małe rękawice i są małe rękawice, to są. Nie wiem, co się wydarzyło po walce Tomasza z Mamedem. Myślę, że predyspozycja Tomasza pozostawiała wiele do życzenia i ta formuła została zmieniona. I usłyszałem, że albo bijemy się w dużych, albo wcale - żalił się w rozmowie z Hubertem Mściwujewskim z kanału "MMA - bądź na bieżąco".

Ten sam dziennikarz zapytał o to samego Tomasza Adamka. Ten jednak zaprzeczył wersji zdarzeń rywala. - To jest nieprawda. Tak jak było w kontrakcie z Mamedem, tak samo jest z Fame'em. Od początku dogadane są normalne rękawice. Ja całe życie byłem pięściarzem. Raz, że nie chcę sobie rąk połamać, a widziałem, jakie mają chłopcy kontuzje po walkach. A dwa, że nie chcę zrobić krzywdy przeciwnikowi - tłumaczył pięściarz.

Adamek uciął dyskusję z "Bandurą". "Jakbyś dostał prosto z pięści"

Adamek dał też jasno do zrozumienia, że stawiając na duże rękawice, robi to przede wszystkim dla dobra przeciwnika. - W tych małych rękawicach to tak, jakbyś dostał prosto z pięści. Ja nie chcę na starość kogoś uszkodzić. No bo to jest tylko sport. Ma być widowisko, piękna walka i tego sobie życzę. A żeby dzisiaj kogoś nokautować i patrzeć, jak on leży... Rękawice dziesiątki i ma być piękna walka - uciął temat.

Tomasz Adamek na tle rywala ma nieporównywalnie większe doświadczenie. W zawodowym boksie stoczył 59 walk, z których 53 wygrał. Z kolei Bandurski walczył jedynie dwa razy w FAME MMA. Najpierw pokonał Alana Kwiecińskiego, a następnie Piotra Szeligę.