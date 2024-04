"Bandura" ma żal do Adamka. Nagły zwrot akcji przed walką

Wielkimi krokami zbliża się debiut Tomasza Adamka we freak fightach. Były mistrz IBF i IBO w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej wystąpi na gali FAME MMA 21, gdzie zmierzy się w walce wieczoru z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. - Stało się. Wszystkie plotki okazały się prawdą. Idziemy po kolejne zwycięstwo - pisał najbliższy rywal Adamka w mediach społecznościowych. Wcześniej Adamek wziął udział na gali KSW Epic w Gliwicach, gdzie wygrał z Mamedem Chalidowem na zasadach bokserskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Błachowicza zabrał nas na trening. „Lepiej nie trenujcie bez śniadania"

Do tej pory "Bandura" w roli zawodnika FAME pokonał Alana "Alanika" Kwiecińskiego oraz Piotra "Szeli" Szeligę w boksie w małych rękawicach. I to właśnie w tej formule pierwotnie miało dojść do pojedynku z Adamkiem. No właśnie, miało.

Adamek zamieszał tuż przed walką. Rywal zdradza szczegóły. "Albo to, albo wcale"

Bandurski udzielił wywiadu Hubertowi Mściwujewskiemu z kanału YouTube "MMA - bądź na bieżąco". Okazuje się, że doszło do zmiany formuły tej walki na żądanie Adamka. - Były dogadane małe rękawice. Jak ja mówię na streamie, że były dogadane małe rękawice i są małe rękawice, to są. Nie wiem, co się wydarzyło po walce Tomasza z Mamedem. Myślę, że predyspozycja Tomasza pozostawiła wiele do życzenia i ta formuła została zmieniona. I usłyszałem, że albo bijemy się w dużych, albo wcale. Nie miałem tego w kontrakcie, ale miałem dogadane to słownie. Rafał Pasternak może to potwierdzić - powiedział.

Nowa formuła zatem zdecydowanie promuje Adamka, a "Bandura" we wspomnianym wywiadzie nie ukrywał swojego żalu. Adamek stoczył 59 walk w zawodowym boksie i wygrał 53 z nich, z czego 32 przez nokaut. Swój ostatni pojedynek stoczył w październiku 2018 r., kiedy to przegrał z Amerykaninem Jarrellem Millerem przez nokaut w drugiej rundzie. Wcześniej Adamek wygrywał z Andrzejem Gołotą, Paulem Briggsem, Jasonem Estradą, Chrisem Arreolą czy Steve’em Cunninghamem. Polaka pokonywał choćby Artur Szpilka czy Witalij Kliczko.

Gala FAME MMA 21 odbędzie się 18 maja w Gliwicach. Poza Adamkiem i Bandurą w karcie walk znajduje się m.in. Marta Linkiewicz, Dominika Rybak czy Rafał "Młody Ninja" Sobonkiewicz.