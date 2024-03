A jednak! Nagły zwrot ws. skandalicznej gali freak fightów

Prime MMA to jedna z kilku federacji freak fightowych, które działają w naszym kraju. Do tej pory odbyło się siedem gal pod szyldem tej organizacji. Prezesem Prime jest Tomasz Bezrąk, a jednym z włodarzy - Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Ósma edycja Prime MMA miała się odbyć w sobotę 13 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim. Tam w walce wieczoru miało dojść do starcia "Don Kasjo" z Arkadiuszem Tańculą w boksie w meksykańskich rękawicach. Teraz już wiemy, że lokalizacja ulegnie zmianie.

O takiej możliwości 25 marca br. informował portal gorzowianin.com. Do tej pory nie doszło do podpisania umowy między federacją a Areną Gorzów, ponieważ spółka miejska domaga się usunięcia Łukasza "Kamerzysty" Wawrzyniaka z karty walk. - Nie chodzi tutaj o dyskryminację, bo każda osoba zasługuje na drugą szansę. Jednak są pewne skandaliczne zachowania, których nie chcemy wspierać jako spółka miejska - przekazała Kinga Krasicka, rzeczniczka prasowa hali w Gorzowie Wielkopolskim.

"Kamerzysta" ma być jednym z uczestników "Igrzysk Gladiatorów" na Prime MMA 8. Wcześniej został m.in. skazany prawomocnym wyrokiem sądu za uderzenie starszego człowieka, przez co spędził trochę czasu w więzieniu, a poza tym wokół niego jest bardzo dużo kontrowersji.

Miasto dopięło swego. Gala Prime MMA w innej lokalizacji. "Negocjacje w złej wierze"

Prime MMA wydało oficjalny komunikat, w którym przekazało, że ósma edycja gali nie dojdzie do skutku w pierwotnie planowanej lokalizacji. "Władze Areny Gorzów do ostatniej chwili prowadziły negocjacje w złej wierze i próbowały zmusić nas do zmiany naszych planów. Byliśmy skłonni do renegocjowania warunków zawartych przy umowie rezerwacyjnej (będącej standardem w branży), aby nasi kibice i mieszkańcy miasta Gorzów mogli uczestniczyć w naszym wydarzeniu" - czytamy.

"Mimo wypracowanego kompromisu, pracownicy obiektu utrudniali profesjonalną organizację tego eventu próbując zmieniać wspólnie wypracowane stanowisko, zbliżając się do nieprzekraczalnej dla nas granicy wpływania na działalność naszej spółki. Nie możemy pozwolić na ingerowanie w plany produkcyjne czy promocyjne naszych wydarzeń i nigdy nie ugniemy się pod żadnymi naciskami, jeśli przekraczają one granice zdrowych negocjacji. Pragniemy podkreślić, że gala w żadnym stopniu nie jest zagrożona" - dodaje Prime MMA.

Poza "Don Kasjo" i Tańculą w karcie walk na Prime MMA 8 znajduje się m.in. Paweł "Prezes" Jóźwiak, Jaś Kapela, Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk czy Damian "Dzik" Graf.