A jednak to nie tylko plotki! Wiemy, co z wielkim rewanżem Chalidow - Adamek

Mamed Chalidow to jedna z gwiazd polskiego MMA. Triumfował przeciwko takim gwiazdom federacji KSW, jak Mariusz Pudzianowski czy Michał Materla. W 2018 roku przegrał z Tomaszem Narkunem i dość niespodziewanie zakończył karierę. Jednak szybko ją wznowił i stoczył kolejne zacięte pojedynki. Przynajmniej raz w roku widzimy go w klatce. Ostatnio zmierzył się z Tomaszem Adamkiem, ale na nieco zmienionych zasadach - w boksie. Finalnie przegrał, a kibice i eksperci zastanawiali się, co z jego przyszłością. Teraz zawodnik rozwiał wszelkie wątpliwości.

A jednak! Mamed Chalidow chce rewanżu z Adamkiem. "Jeśli pojawi się taka możliwość"

Chalidow zdecydowanie lepiej prezentował się na KSW Epic od Adamka, ale po trzeciej rundzie poddał pojedynek z powodu kontuzji ręki. - Łatwe pieniądze, bo nie było wielkiej roboty - mówił po walce były bokser, co obiło się szerokim echem w całym kraju. Dodatkowo 47-latek poinformował, że Czeczen kontaktował się z nim i chciał rewanżu.

- Dzwonił do mnie parę dni temu i powiedział: "Tomasz, zróbmy to jeszcze raz". Odpowiedziałem mu: Mamed, wszystko fajnie, tylko jest teraz kolejka, bo ja mam stoczyć dwie walki na FAME MMA, z których pierwsza jest w maju. Musisz być oczekującym - mówił Adamek w rozmowie z Andrzejem Kostyrą. I choć Chalidow zdementował informacje o tym, jakoby kontaktował się z bokserem, to finalnie do drugiego starcia legend faktycznie może dojść.

O takiej możliwości poinformował sam gwiazdor federacji KSW. - Boks był dla mnie ciekawy. Jeśli pojawi się taka możliwość i ludzie będą tym zainteresowani, to oczywiście jestem otwarty na rewanż z Adamkiem - powiedział Chalidow w rozmowie z Aslanbekiem Badaevem, cytowany przez portal mma.pl.

A co w przypadku, gdy nie dojdzie do rewanżu? Okazuje się, że ma plan B. - Wtedy wracam do MMA - dodał. Tym samym kariera Chalidowa jak na razie wydaje się niezagrożona i kibice mogą być spokojni o kolejne występy. Nie wiadomo, kto będzie jego rywalem, ale o tym, że ponownie pojawi się w klatce, informował na Instagramie. "Trzeba odpocząć, dać się zagoić ranom i wracać!!! Tylko pytanie kiedy, gdzie i z kim?" - pisał w połowie marca, dołączając zdjęcie z wyprawy w góry.

Bilans Chalidowa to 37 wygranych i osiem porażek w zawodowej karierze.