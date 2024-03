Mówią: NIE! Miasto żąda wycofania walki youtubera. Wielka gala zagrożona

Freak fighty stają się coraz popularniejsze wśród celebrytów czy też byłych sportowców. Niedawno na wejście do klatki zdecydowali się m.in. Jakub Wawrzyniak, Tomasz Hajto, Zbigniew Bartman czy Sebastian Fabijański. Są one także chlebem powszednim wśród youtuberów i influencerów. Podczas najbliższej gali w Gorzowie Wielkopolskim w klatce ma pojawić się m.in. Łukasz "Kamerzysta" Wawrzyniak.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i kibic z Chin

Prime MMA w Gorzowie nie dojdzie do skutku!? Arena stawia warunki

Jak się okazuje, pojawienie się "Kamerzysty" w kartach walk może przynieść problemy organizatorom. Takie informacje przekazał lokalny portal gorzowianin.com. Umowa między federacją a Areną Gorzów nie jest jeszcze podpisana i spółka miejska zapowiada, że dopóki Wawrzyniak nie wycofa się z wydarzenia, ta nie zostanie podpisana. Powodem są ciągnące się za youtuberem afery m.in. związane z pobiciem osoby niepełnosprawnej. Mężczyzna spędził zresztą trochę czasu w więzieniu.

- Po konsultacjach z działem prawnym wysłaliśmy pismo do organizatora gali Prime MMA z prośbą o wycofanie "Kamerzysty" z uczestnictwa w imprezie. Nie chodzi tutaj o dyskryminację, bo każda osoba zasługuje na drugą szansę. Jednak są pewne skandaliczne zachowania, których nie chcemy wspierać jako spółka miejska podlegająca pod Urząd Miasta Gorzowa. Jeżeli federacja nie wycofa tej osoby, to nie podpiszemy umowy. Organizator gali, na ten moment ma tylko rezerwację Areny Gorzów, na sobotę 13 kwietnia, nie doszło jeszcze do podpisania umowy cywilno-prawnej na organizację tego wydarzenia w hali widowiskowo-sportowej - przekazała cytowanemu portalowi rzeczniczka prasowa hali Kinga Krasicka.

Organizatorzy na razie nie zabrali głosu w tej sprawie. Z kolei bilety w dalszym ciągu są w sprzedaży. Wydarzenie ma odbyć się za niespełna trzy tygodnie.