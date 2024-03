Nie żyje mistrzyni świata. Miała 42 lata. "Jestem w szoku i zaniemówiłam"

Alesia Graf przyszła na świat 14 października 1980 roku w Białorusi jako Alesia Klimowicz. W 1999 roku przyjechała do Niemiec i tam rozpoczęła swoją karierę w sportach walki. Z kolei w 2008 roku uzyskała niemieckie obywatelstwo. W zawodowej karierze bokserskiej stoczyła 29 pojedynków i 21 z nich zakończyła zwycięsko. Jej największym sukcesem były złote medale GBU i WIBF w wadze junior piórkowej, a świat boksu okrzyknął ją mianem "Tygrysicy". Karierę zakończyła w 2019 roku.

Nie żyje legenda niemieckiego boksu. Miała zaledwie 42 lata

W niedzielę 24 marca niemieckie media obiegła informacja o śmierci 42-letniej byłej mistrzyni świata. Okoliczności śmierci 42-latki nie są jeszcze dokładnie znane. Świat sportu opłakuję stratę młodej kobiety. - Alesia była wspaniałą kobietą, bardzo ambitną i pracowitą. Miała silną wolę. Obok Reginy Halmich, była jedną z naszych najlepszych pięściarek - powiedział "Bildowi" były menadżer zawodniczki Peter Hanraths.

"Jestem w szoku i zaniemówiłam. Byłaś nie tylko moją partnerką treningową i mistrzynią świata, ale także przyjaciółką. 43 lata – o wiele za młoda, żeby odejść. Nie rozumiem tego. To smutne wieści. Spoczywaj w pokoju Alesia. Ps: Tyle historii o Tobie mogłam opowiadać, co uczyniło Cię wybitną i to jaka byłaś wyjątkowa - ale w tej chwili nie mogę, przepraszam" - napisała w mediach społecznościowych Regina Halmich, pięściarka oraz przyjaciółka zmarłej.

Graf uznawana była nie tylko za jedną z najlepszych pięściarek w Niemczech, ale też na całym świecie. Po zakończeniu kariery poświęciła się rodzinie.