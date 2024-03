Przestrzega polskiego mistrza świata. To mu zrobi na oczach fanów

Łukasz Różański stoczył pierwszą zawodową walkę dopiero w wieku 29 wieku. Mimo to potrzebował niespełna czterech lat, aby wygrać 11 pojedynków. Kolejne dwa zwycięstwa doprowadziły go do głośnego starcia z Arturem Szpilką, którego znokautował już w pierwszej rundzie. Dzięki tej wygranej sięgnął po pas mistrza świata WBC International w kategorii bridger.

Po dwuletniej przerwie sensacyjnie posłał na deski Alena Babicia i tym razem został już prawowitym mistrzem WBC kategorii bridger. Choć znów musiał sporo czekać na następną konfrontację, to w czwartek wreszcie ogłoszono rywala, z którym zawalczy w pierwszej obronie pasa.

Lawrence Okolie ostrzega Różańskiego. "Nigdy nie poczuł takiej mocy"

38-latek zmierzy się z byłym mistrzem świata WBO w kategorii cruiser Lawrence’em Okolie. - Jestem podekscytowany możliwością przyjazdu do Polski i ponownego sprawdzenia się w ringu. Różański to dobry mistrz o wybuchowym stylu, ale zamierzam zadać mu poważne obrażenia. Nigdy nie poczuł takiej mocy, jak moja. Rozwalę go na oczach jego fanów. Zostało nam dziewięć krótkich tygodni i nadejdzie ten dzień - powiedział Okolie w rozmowie ze Sky Sports.

Siedem lat młodszy rywal powróci do rywalizacji po rocznej przerwie iporażce z Chrisem Billamem-Smithem. Tym samym stracił po dwóch latach panowania tytuł mistrza WBO w wadze cruiser. - Teraz wszystko miałoby dużo większe znaczenie. Ta porażka otworzyła mi oczy. Wiem, co straciłem i nawet nie wiecie, jak bardzo chcę to odzyskać. Muszę udowodnić, że wiele osób się myli. Nie jest to moją główną motywacją, ale na pewno daje dodatkowy bodziec - wyjaśnił.

Dlaczego zatem Okolie postanowił wprowadzić zmiany w swoim życiu i tym samym przejść do innej kategorii wagowej? - Robię to od 18. roku życia. Jest to dla mnie ciągła podróż do wagi ciężkiej. Stawiam na najtrudniejsze walki. Chcę kolejnych tytułów, a to będzie szansa na zostanie mistrzem świata. Będę wtedy mistrzem w dwóch kategoriach wagowych. Dlaczego miałbym powiedzieć nie?- przekazał.

Starcie Różański - Okolie odbędzie się w piątek 24 maja w Arenie Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Będzie to oczywiście walka wieczoru całego wydarzenia. - Bronię tytułu mistrza na własnym podwórku, w swoim mieście. Będzie to fantastyczny pojedynek, z byłym mistrzem świata. Dla takich chwil trenowałem ciężko przez całe życie - podsumował Różański.