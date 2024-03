Joanna Jędrzejczyk to legenda UFC, niedawno została nawet włączona do Galerii Sław tej federacji (była mistrzynią w kategorii słomkowej). Po zakończeniu kariery mogłaby wrócić do oktagonu choćby jako zawodniczka freak fightów, lecz kompletnie ją to interesuje. - W organizacji freakfightowej nigdy mnie nie zobaczycie - powiedziała w rozmowie z Dominikiem Wardzichowskim ze Sport.pl. W innych wywiadach tego typu wydarzenia określała jako "rozrywkę dla gawiedzi".

Joanna Jędrzejczyk zabrała głos ws. freak fightów. Krótko. "Wracam do UFC"

Temat występu Jędrzejczyk na gali freakfightowej powrócił podczas jej występu w programie "Jurasówka". - A co jest z tymi freakami? Też widziałem twoją wypowiedź w jednym temacie à propos freaków - zagaił Łukasz "Juras" Jurkowski.

- Słuchaj, co mnie wkurza. No, że "teraz freaki", albo na pół pociągu zawsze jest "tylko do freaków chyba nie pójdziesz", ale każdy by to oglądał. Mówię znajomemu: "Ja tam nie pójdę". A on: "Ale nie mów, że jakby ci dali dwa miliony, to byś nie poszła. Tylko głupi by odmówił". Odpowiadam: "Nie, bo gdybym miała zarobić dwa miliony, to wracam do UFC i zarabiam te pieniądze". Mniejsze bądź większe, nieistotne, idę i to robię - powiedziała.

Wielka kasa z freak fightów na wyciągnięcie ręki? Joanna Jędrzejczyk mówi wprost

- Po co mam sobie umniejszać klasy sportowej. No kurczę trudne to jest, że tu ci mówią: "Chyba nie pójdziesz?". A później: "Ale za dwa miliony sprzedaj się, ty mała...". No nie moi drodzy, nie zawalczę za dwa miliony we freakach - dodała. - A za trzy? - rzucił "Juras". - Też nie - odpowiedziała Jędrzejczyk. I dodała: - Milion dolarów? Zacznę myśleć.

Joanna Jędrzejczyk stoczyła 21 pojedynków w MMA, jej bilans to 16 wygranych i pięć porażek (w samym UFC 11-5). Poza tym ma na koncie walki w muay thay (bilans walk zawodowych 27-2-1), kick-boxingu czy boksie.