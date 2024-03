Tyson Fury pokazał, jak trenuje i się zaczęło. "Zmiażdży go" [WIDEO]

Kibice z niecierpliwością wyczekują walki Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem. Stawką będzie unifikacja pasów mistrzowskich wagi ciężkiej. Pierwotnie do starcia miało dojść 17 lutego w Arabii Saudyjskiej, ale przełożono je na 18 maja. Wszystko przez kontuzję Brytyjczyka podczas jednego ze sparingów. Doznał rozcięcia łuku brwiowego, na który założono aż 15 szwów. Po kilku tygodniach mistrz WBC wrócił do treningów, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.

Tyson Fury wrócił do treningów. Fani są zachwyceni. "Zmiażdży Usyka"

Fury opublikował na Instagramie serię nagrań z pierwszego dnia obozu, na którym obecnie przebywa. Na jednym z nich uwiecznił imponujące wypychanie nóg na suwnicy. Jak przyznał w opisie, unosił aż 330 kilogramów. Na kolejnych filmikach zaprezentował umiejętności bokserskie - szybkie i silne ciosy. Zachwycał też pracą nóg. Był szybki i zwinny.

Wielu internautów było pod wrażeniem formy Fury'ego. Wprost stwierdzili, że Usyk może mieć spory problem, by pokonać Brytyjczyka. Ich zdaniem mistrz WBC będzie niekwestionowanym faworytem do zwycięstwa. "Fury go zmiażdży. To będzie łatwa walka dla 'Króla Cyganów'", "Nikt nie jest w stanie pokonać takiej wersji Tysona", "Obudził w sobie bestię", "Co za forma", "Nie ma mowy, by Usyk był górą", "Oj, Ukrainiec ma kłopoty" - pisali.

Fury straszy Usyka. Wojna medialna trwa

O tym, kto ostatecznie wygra walkę i zostanie niekwestionowanym królem wagi ciężkiej, przekonamy się już 18 maja. Jeszcze nie tak dawno eksperci dawali w miarę równe szanse na triumf każdemu z zawodników. Wszystko przez zaskakująco słabą postawę Fury'ego w starciu z Francisem Ngannou. Ostatecznie Brytyjczyk wygrał po niejednogłośnej decyzji sędziów, choć rywalowi udało się powalić go na deski.

Atmosferę przed walką podgrzewają też sami zawodnicy, którzy toczą medialną batalię. Szpilki w przeciwnika wbija szczególnie Fury. - On jest absolutnym mistrzem wagi cruiser i wykonał tam swoją robotę. W wadze ciężkiej pokonał jednak czterech zawodników, którzy walczyli powoli. Tylko dlatego wygrał. Jestem od niego szybszy i bardziej wytrzymały. W sumie w niczym nie jest lepszy ode mnie - twierdził w jednym z wywiadów.