Ostro. Ziółkowski się nie hamował. Przejechał się po freakach

Już 6 kwietnia na gali XTB KSW 93 w Paryżu do klatki wróci były mistrz wagi lekkiej - Marian Ziółkowski. Dla 34-letniego zawodnika będzie to powrót po blisko dwóch latach. Tak długa przerwa spowodowana była kolejnymi kontuzjami Ziółkowskiego.

Ostatni raz Ziółkowski walczył w czerwcu 2022 r., kiedy jednogłośną decyzją sędziów pokonał Sebastiana Rajewskiego. Trzy miesiące później Polak miał walczyć z mistrzem wagi piórkowej - Salahdinem Parnassem - jednak wypadł z tego pojedynku z powodu kontuzji kolana oraz zakażenia bakteryjnego.

Liczono, że do walki Ziółkowskiego z Parnassem dojdzie w czerwcu 2023 r. na gali na Stadionie Narodowym. I znów do niej nie doszło, bo Polak doznał poważnej kontuzji na rozgrzewce. Ziółkowski pojawił się wtedy w klatce, przeprosił swoich kibiców i ogłosił decyzję o zwakowaniu mistrzowskiego pasa.

Teraz Ziółkowski zawalczy z Wilsonem Varelą, dla którego będzie to piąte starcie w federacji KSW. 28-letni Francuz karierę w niej zaczął od porażki z Maciejem Kazieczką w kwietniu 2022 r. W zeszłym roku Varela odniósł jednak trzy zwycięstwa z rzędu, pokonując kolejno Gracjana Szadzińskiego, Łukasza Rajewskiego oraz Sebastiana Rajewskiego.

Przed paryską galą Ziółkowski udzielił wywiadu na kanale myMMApl na Youtubie. W tej rozmowie polski zawodnik odniósł się nie tylko do przygotowań do walki z Varelą, ale też skomentował niedawną galę KSW Epic, na której zawalczyli Tomasz Adamek oraz Mamed Chalidow.

"Po co pokazują twarzy tych gości, k***a?"

O ile sam pomysł gali przypadł Ziółkowskiemu to gustu, o tyle kolejny raz skrytykował on pomysł, by w KSW pojawili się zawodnicy z federacji freak fightów. Były mistrz wagi lekkiej nie przebierał w słowach, wbijając nawet szpilkę KSW.

- Rzeczywiście KSW Epic dało szansę na nowe rzeczy. Ale bardzo bym nie chciał, żeby KSW Epic szło w kierunku ściągnięcia jakiegoś polskiego freaka. Nawet takiego, który dobrze się prezentuje. Cały czas mam nadzieję, że KSW nie będzie szło w te freaki i że będzie jak najdalej od tego - powiedział Ziółkowski.

- Już mi się nie podoba, że z jednej strony KSW chce się odciąć od freaków, a z drugiej w trakcie gali jest kamera na walkę, a nagle pokazują gęby tych k***a freaków. I po co oni pokazują te ich twarze? To ma dać KSW jakiś prestiż, że oni przyszli na galę? Po co pokazują twarzy tych gości, k***a? - dodał.

Nie był to pierwszy raz, kiedy Ziółkowski uderzył we freak fighty. Co ciekawe, w zeszłym roku otrzymał on nawet propozycję od jednej z takiej federacji. Było to chwilę po niedoszłej walce z Parnassem na Stadionie Narodowym.

- Oferowali mi większą kasę niż KSW za Parnasse'a. Ale nie było w ogóle opcji dla mnie. Ja nie mam w głowie, żeby bić się teraz z jakimiś czubami, tylko mam ambicje sportowe. Chcę wrócić, zdobyć pas i w ogóle nie było opcji. Ale porąbane jest to, jaka tam kasa wjeżdża - mówił Ziółkowski.