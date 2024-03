Adamek miażdżony w środowisku MMA po tym, co powiedział. "Nie fikaj"

- Dzwonił do mnie parę dni temu i powiedział: "Tomasz, zróbmy to jeszcze raz". Odpowiedziałem mu: Mamed, wszystko fajnie, tylko jest teraz kolejka, bo ja mam stoczyć dwie walki na FAME MMA, z których pierwsza jest w maju. Musisz być oczekującym - powiedział Tomasz Adamek w rozmowie z Andrzejem Kostyrą o potencjalnym rewanżu z Mamedem Chalidowem. - Łatwe pieniądze, bo nie było wielkiej roboty - dodawał o samej walce. Sam Chalidow zapewniał, że żadnego telefonu z jego strony nie było.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Dostałem dobrą ofertę i wróciłem do pracy

Te słowa odbiły się szerokim echem w polskim środowisku sportów walki. "Tomek... ale Mameda to ty szanuj chopie. Przyszedłeś odcinać kupony do domu, który on pomógł zbudować. To, że wybrałeś boks, oznacza, że nie miałeś potrzeby odklepać. Szanuj drugiego sportowca, bo Ciebie przestaną szanować i nie zachowuj się jak biały miś z Krupówek" - napisał o słowach Adamka Jan Błachowicz.

Trener MMA ostrzega Tomasza Adamka. "Nie fikaj"

Krótki apel do Tomasza Adamka wystosował także znany trener MMA, Mirosław Okniński. - Adamek ty nie fikaj z zawodnikami MMA, bo tam widziałem, że gadałeś na Mameda. Mamed do ciebie nie dzwonił. Słuchaj, zawodnicy MMA, taki Mamed to cię papierowy mistrzu robi cię w minutę. W prawdziwej walce robi cię w minutę - ogłosił.

Z kolei Michał Materla mówił o tym, że te słowa były "zupełnie niepotrzebne dla klasy zawodnika i osoby, która zapisała się na kartach historii boksu".

- Myślę, że trochę się to niepotrzebnie rozlało. Tomek w ogóle nie miał takich intencji, jakie zostały odebrane przez wielu dziennikarzy i zawodników. Widzę, że niektórzy zawodnicy MMA… idą moim zdaniem o most za daleko określając go w sposób nieładny - tak do całej sprawy odniósł się Mateusz Borek.

Sama walka Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem na gali XTB KSW Epic miała niespodziewany przebieg. Jeden sędzia widział przewagę Chalidowa, a dwóch punktowało remis po trzech rundach. Na półmetku pojedynku na gali XTB KSW Epic Chalidow doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu dalszy pojedynek, co sprawiło, że jego zwycięzcą został były mistrz świata w wagach: półciężkiej i junior ciężkiej w boksie.

Według informacji przekazanych przez jednego z szefów KSW - Martina Lewandowskiego - do rewanżu Adamka z Chalidowem mogłoby dojść pod koniec bieżącego roku lub na początku przyszłego.