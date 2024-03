Michał Materla (31-11) nie może zaliczyć ostatnich lat do udanych. Po porażce ze Scottem Askhamem w walce o pas wagi średniej w 2019 roku przeplata zwycięstwa z porażkami. Pod koniec 2020 roku został znokautowany przez Roberto Soldicia (20-4), półtora roku później na deski posłał go Mariusz Pudzianowski (17-9), a kiedy wrócił na ścieżkę zwycięstw i pokonał zarówno Kendalla Grove'a (24-19), jak i Radosława Paczuskiego (5-2), to w grudniu w pojedynku o pas lepszy okazał się mistrz Paweł Pawlak (23-4-1). Mimo porażki chciał szybko wrócić do klatki i zmierzył się w sobotę z Piotrem Kuberskim (14-1).

Upadek legendy KSW. Michał Materla przegrał przez kolejny nokaut

Od samego początku starcia widać było, że Kuberski jest młodszy, silniejszy, mniej rozbity i agresywniejszy w klatce. Nie dość, że trafiał Materlę ciosami w głowę, to bezlitośnie okopywał również jego nogi. Były mistrz KSW próbował kontrować, ale był zbyt wolny i nie był w stanie wyprzedzać rywala. Pod koniec pierwszej rundy Kuberski, widząc, że rywal jest zraniony, ruszył do ataku, a kiedy Materla dwukrotnie padł na deski po ciosach, sędzia zakończył pojedynek.

Tuż po zakończeniu konfrontacji 39-latek udzielił wywiadu w klatce. - Gratuluję Piotrusiowi, przełamał mnie. Nie mogłem skrócić tego dystansu - przekazał. Zdradził również, że nieubłaganie zbliża się koniec jego kariery. - Nie zostało mi już dużo walk. Im trudniejszy rywal, tym większa motywacja. I tak zostanie. Jeśli nie będę próbował z najlepszymi, to nie będę robił tego wcale - podsumował.

- Chciałbym przeprosić Michała. To było dla mnie coś niesamowitego, żeby z nim zawalczyć. Jestem bardzo dumny, że pokonałem taką legendę, ale nie potrafię się cieszyć - stwierdził zwycięzca pojedynku. Na koniec powiedział wprost, jaki jest jego cel w KSW. - Mierze w pas. Nieważne, kto go ma, chce z nim walczyć - zakończył.

Podczas KSW 92 zobaczyliśmy również zwycięstwa Daniela Rutkowskiego, Wiktora Zalewskiego czy Oskara Szczepaniaka. Przed nami jeszcze pojedynek o pas wagi koguciej pomiędzy panującym mistrzem Jakubem Wikłaczem a pretendentem Zuriko Jojuą.