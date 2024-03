To się dzieje! Sensacyjne doniesienia ws. walki Żyła kontra Peszko

W czerwcu zeszłego roku Sport.pl przekazało, że w świecie freak fightów dojdzie do hitowej walki. Na gali Clout MMA zmierzyć się ze sobą mają Piotr Żyła i Sławomir Peszko. Wywołało to wielkie poruszenie w środowisku skoków narciarskich i sceptycznie patrzył na ten pomysł między innymi Adam Małysz. - W kontraktach z PZN-em zawodnicy mają informacje, że nie można uprawiać sportów ekstremalnych i niebezpiecznych - wyjaśnił.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o pomocy specjalistów: To już nie jest wstyd

Lexy Chaplin wróciła do walki Żyły z Peszko. Nowe informacje

Trener Thomas Thurnbichler kategorycznie wykluczał możliwość walki w zeszłym roku. - To nie jest możliwe, bo ryzyko kontuzji jest za duże. Nawet jeśli nic by mu się nie stało, to proces przygotowawczy byłby zaburzony - stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty. I dodał, że w bieżącym roku sprawa jest otwarta, ponieważ nie wiadomo, czy Żyła będzie chciał kontynuować karierę skoczka. Teraz do tej sprawy wróciła Lexy Chaplin, która została zapytana, czy walka Żyły z Peszko odbędzie się w tym roku.

- Myślę, że tak - stwierdziła jasno. - Bardzo chcielibyśmy zobaczyć tę walkę i będziemy próbować do niej doprowadzić. To by była fajna walka - dodała także w rozmowie z "Super Expressem", ale nie zdradziła, o którą konkretnie część tego roku chodzi. Taka deklaracja otwiera wiele furtkę. Z jednej strony może to oznaczać zakończenie sportowej kariery przez Żyłę lub ustępstwa ze strony szkoleniowca kadry.

Aktualnie Żyła skupia się na sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do tej pory nie spisywał się najlepiej. Zajmuje 25. miejsce w klasyfikacji generalnej i do liderującego Stefana Krafta traci aż 1655 punktów. Podczas ostatniego konkursu w Trondheim zajął 29. pozycję. Kolejną okazję do występu będzie miał w niedzielę. Wówczas odbędą się zawody w Vikersund.