Ależ nokaut Polaka! Potężne kowadło. Rywal nawet nie wiedział, czym dostał [WIDEO]

Robert Parzęczewski (32-2, 20 KO) przypomniał o sobie w najlepszy możliwy sposób. W pierwszym w tym roku pojedynku w druzgocący sposób znokautował rywala na gali Tymex Boxing Promotion w Dzierżoniowie. Jednym ciosem na głowę powalił go deski tak, że nie było, czego zbierać.

Robert Parzęczewski pokazał, jak się to robi. Brutalny nokaut hitem sieci

Polak w walce wieczoru zmierzył się ze Słowakiem Adrianem Valentinem (5-2, 3 KO) w wadze półciężkiej. Od początku dominował, wykazując się dużo większą szybkością. Przewaga zaczęła się mocno uwidaczniać w czwartej rundzie, gdy Parzęczewski kilka razy zaskoczył przeciwnika groźnymi ciosami prawą ręką z doskoku. W kolejnej było już po wszystkim. Wystarczyła jedna kapitalna akcja.

30-latek niedługo po przerwie poszedł na wymianę. Posłał dwa lekkie ciosy lewą ręką, po czym poprawił przepotężnym prawym sierpowym. Trafił idealnie, czysto w zupełnie odsłoniętą głową Valentina w okolicach szczęki. Ten aż wygiął się do tyłu i powoli osunął na deski, jakby zupełnie go odcięło. - Olala! Nokaut! Prawa ręka zdetonowana na głowie Valentina. On się prawdopodobnie po tym nie pozbiera - krzyczał zachwycony komentator TVP Sport, Piotr Jagiełło.

Słowak długo nie podnosił się z ringu. Leżał twarzą zwróconą do maty, ale w końcu wstał, mocno się chybocąc. Sędzia nie miał wątpliwości i zakończył pojedynek przed czasem. Dla Parzęczewskiego była to siódma wygrana walka z rzędu. Ostatni raz przegrał w 2020 r. z 40-letnim Uzbekiem Szerzodem Chusanowem. Od tego czasu pozostawał nieco w cieniu i nie mógł liczyć na poważniejszych rywali.