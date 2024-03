Rywal Adamka przerwał milczenie. Jednoznaczne słowa

Tomasz Adamek to prawdziwa legenda polskiego boksu. Stoczył aż 59 walk, z czego 53 zakończyły się jego zwycięstwem. Po raz ostatni pojawił się w ringu w październiku 2018 roku w Chicago, kiedy to został znokautowany przez Jarrella Millera w pierwszej rundzie. Nie zakończył jednak przygody ze sportem. Po pięciu latach ponownie zawalczył, tym razem w klatce KSW, a jego rywalem był Mamed Chalidow. Ostatecznie to 47-latek był górą po tym, jak Czeczen doznał kontuzji. Teraz przed nim kolejne wyzwanie. Już w maju zawalczy na gali FAME 21. Jego przeciwnikiem będzie Patryk "Bandura" Bandurski.

Patryk Bandurski zabrał głos ws. walki z Adamkiem. "Każdy wiedział, nikt nie mówił"

O tym pojedynku mówiło się od kilku dni. Finalnie federacja potwierdziła go w poniedziałkowy wieczór. Eksperci są zgodni, że to były bokser będzie miał większe szanse na zwycięstwo. "Bandura" stosunkowo niedawno zajął się zawodowo sportem. Stoczył dopiero dwie walki w FAME MMA, choć obie były dla niego zwycięskie. Najpierw pokonał Alana Kwiecińskiego, a następnie Piotra Szeligę.

O tym, że nie będzie faworytem nadchodzącego starcia, wie też sam Bandurski. Walka z legendą pięściarstwa była jednak dla niego marzeniem i wierzy, że uda mu się pokonać rywala, o czym przekonywał na InstaStory.

- Chcę wam powiedzieć, że stało się. Wszystkie plotki okazały się prawdą. Każdy wiedział, nikt nie mówił. Chłopaki się dowiedzieli dopiero teraz. No nic. 18 maja, Tomasz Adamek, sektor rusza na dniach, bo chcemy, żeby był naprawdę zrobiony naprawdę, naprawdę grubo. No i idziemy po kolejne zwycięstwo - mówił.

"Dudki zadecydowały" ws. rywala Adamka

Tym samym Bandura będzie pierwszym rywalem Adamka w świecie freak fightów. O występie byłego pięściarza w federacji FAME MMA mówiło się już od dawna. Już w połowie lutego nieco więcej informacji na ten temat zdradził jego promotor Mateusz Borek. - Jak to Tomek mawia, zdecydują dutki, czyli za kogo będą chcieli najwięcej zapłacić. Wstępnie jesteśmy dogadani na konkretnego rywala na maj. Zostają nam szczegóły dotyczące finalizacji - podkreślał.

- Zobaczyłem zawodnika w dobrej formie, a nawet bardzo dobrej formie. Zobaczyłem kogoś głodnego, zadowolonego z tego, co robi, też kompletnie świadomego. Nawet jeśli te pierwsze tygodnie były dosyć trudne, to on się kompletnie tym nie denerwował. Wiedział, że pewne rzeczy przyjdą - dodawał Borek.

O tym, kto ostatecznie będzie górą, przekonamy się już za nieco ponad dwa miesiące.