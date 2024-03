Michał Różalski zdobył renomę jako kickbokser. W 2011 roku zdecydował się rozpocząć przygodę z MMA - wówczas dołączył do organizacji KSW, gdzie odniósł kilka spektakularnych triumfów. Pokonał m.in. Mariusza Pudzianowskiego czy Fernando Rodriguesa. Szczególnie drugie ze zwycięstw było widowiskowe, bo już w 16 sekund rozprawił się z rywalem i zdobył mistrzostwo wagi ciężkiej. Później "Różal" odszedł z federacji, ale nie pożegnał się na dobre ze sportem. Po raz ostatni wszedł do klatki w czerwcu 2022 roku - przegrał z Erolem "Łamaczem kości" Zimmermanem. Kilka dni temu znów zrobiło się o nim głośno, choć z zupełnie innego powodu.

Różalski jest znany z wyrażania dość kontrowersyjnych wypowiedzi. Ostatnio poruszył temat wojny w Ukrainie, a także działań Władimira Putina. Twierdził m.in. że to Ukraińcy ruszyli w 2014 roku na ludność ruskojęzyczną w Donbasie. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna. Popierał też Władimira Putina w kilku kwestiach.

- To, że mówię to, co myślę, to że udostępniam, to co mówi Władimir, tak, bo się z wieloma rzeczami zgadzam - podkreślał w jednym z nagrań.

Te słowa wywołały spore poruszenie w sieci. Na odpowiedź opinii publicznej nie trzeba było długo czekać. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył nawet zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

"RÓŻALSKI PRZYZNAJE SIĘ DO GLORYFIKOWANIA ZBRODNIARZA PUTINA. Marcin Różalski nagrał wideo, na którym znieważa Ukraińców i Żydów oraz przyznaje się do celowego rozpowszechniania propagandy zbrodniczego reżimu rosyjskiego. Co więcej, Różal gloryfikuje Putina i stwierdza, że zgadza się z nim w wielu rzeczach. Zawiadamiamy Prokuraturę i ABW" - napisała organizacja w oficjalnym oświadczeniu na X.

Różalski tłumaczy się ze słów o Putinie

Na stanowcze ruchy ośrodka zareagował już sam Różalski. Nagrał kilka filmików na Instagramie, w których jeszcze raz podkreślił, co myśli na temat dyktatora Rosji.

- Co do moich wypowiedzi na temat Władimira Putina i Żydów, to mogę wam to powtórzyć jeszcze raz. Tak popieram Putina w tym, że mówi, że nie chce wojny, żeby go nie prowokować, bo wojna nie jest nikomu potrzebna. A on cały czas jest kąsany, prowokowany. To, że Władimir Putin mówi, że ten w sweterku to jest potomek nazistów, że gloryfikuje Banderę, który był nazistą, który wyrżnął ludzi, w bestialski sposób zabił Polaków na Wołyniu, wybił miliony Żydów, myli się w tym? - dopytywał Różalski.

Tym samym nazwał Wołodymyra Zełeńskiego "nazistą". Z pewnością jego słowa wywołają jeszcze większe poruszenie w sieci. To może utrudnić mu też powrót do klatki.

"Różal" deklarował kilka miesięcy temu, że nie zamierza rezygnować z kariery. - Trenuję cały czas, bo to jest choroba. Miałem chwilkę przerwy z dwa tygodnie, bo miałem swoje perypetie znów zdrowotne i miałem dłużej nie trenować, ale niestety… Można powiedzieć, że oszukałem opiekuna - mówił w czerwcu 2023 roku.