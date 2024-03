Zna Pudzianowskiego od lat i mówi szczerze o jego majątku. Zaskoczenie

Kiedy Mariusz Pudzianowski zakończył karierę w zawodach strongmanów, postanowił spróbować swoich sił w innej dyscyplinie sportu. Był spragniony rywalizacji i postawił na mieszane sztuki walki. Dla władz tej federacji współpraca z "Pudzianem" okazała się bardzo owocna.

Pudzianowski i jego finanse. Mówią o nich wprost

Jego debiutancka walka w KSW odbyła się 11 grudnia 2009 roku. Na warszawskim Torwarze w 43. sekundzie pojedynku poprzez TKO pokonał Marcina Najmana. Udowodnił, że dobrze radzi sobie nie tylko w wyciskaniu sztangi, czy morderczych martwych ciągach. Po dziś dzień legitymuje się bilansem 17-9 w mieszanych sztukach walki.

Warto jednak pamiętać, że Pudzianowski to także przykład sportowca, który słynie z dobrego gospodarowania pieniędzmi. Wielokrotnie w wywiadach podkreślał, jaką wartość ma dla niego praca. "Pudzian" ma kilka firm - w tym między innymi firmę transportową. Nie raz pokazywał jak wygląda jego dzień. Znajduje w nim czas na osobiste doglądanie i pomaganie swoim pracownikom.

Temat zarządzania finansami przez Pudzianowskiego pojawił się w niedawnej rozmowie z Martinem Lewandowskim, współwłaścicielem KSW. W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" odniósł się do tej kwestii: - Pudzian robi to najlepiej z nich wszystkich. Chciałbym przybić wielką pionę Pudzianowi za to, bo to jest facet, który tak zaje****ie potrafi zarządzić swoim majątkiem, że on powinien udzielać zawodnikom lekcji, jak to powinni robić - przyznał.

Lewandowski w wywiadzie dodał także, że Pudzianowski miał spory wpływ na rozwój całej federacji. - Dzięki Mariuszowi wielu zawodników dostało ekspozycję i zostali zauważeni, łącznie z Mamedem Chalidowem.

Warto pamiętać, że "Pudzian" dbał o swoje finanse, zanim jeszcze na dobre stał się gwiazdą. - Nim w maju 1999 roku w Płocku zadebiutował w zawodach strongmanów, od dwóch lat miał już swoją firmę transportową. Proste serwisy potężnych aut - jak zmianę kół - wykonywał wtedy sam. Być może to doświadczenie pomogło nieco w zawodach siłaczy, do których zawsze był znakomicie przygotowany - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. W 2011 roku portal sporty-walki.org wyceniał majątek Pudzianowskiego na kwotę 5 milionów złotych. Kilka lat później Therichest.com informował, że wedle szacunków posiada on aż 8 milionów dolarów. Niestety w tym momencie trudno jest ustalić, ile wart jest majątek Pudziana.