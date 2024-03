Dariusz Michalczewski to jeden z najwybitniejszych polskich bokserów. Posiadał m.in. pasy federacji WBO, WBA i IBF w kategorii półciężkiej czy tytuł WBO w kategorii junior ciężkiej. I choć na ringu radził sobie znakomicie, to spore problemy miał w sprawach sercowych. Nie był w stanie się ustatkować. Prowadził dość hulaszczy tryb życia i często zdradzał partnerki. Miał aż trzy żony, ale od 2009 roku pozostaje w stałej relacji z Barbarą Imos. Mimo to chętnie wraca wspomnieniami do przeszłości i opowiada o podbojach miłosnych. Ostatnio wyjawił prawdę na temat jednej z anegdot, która krążyła w mediach.

Dariusz Michalczewski zdradził skrywaną tajemnicę. Wiadomo, z iloma kobietami spotykał się jednocześnie

Kilka dni temu Michalczewski był gościem podcastu Eurosportu, w którym poruszył wiele ciekawych wątków dotyczących nie tylko jego kariery, ale i życia prywatnego. W pewnym momencie rozmowa skoncentrowała się właśnie na kobietach, z którymi były pięściarz utrzymywał w przeszłości relacje.

- Kocham kobiety. Z jednej strony to jest coś najpiękniejszego, co mogło się nam, mężczyznom zdarzyć. Z drugiej strony w ogólnie nie pasujemy do siebie. To jakby ktoś specjalnie za karę zrobił kobietę i mężczyznę, bo my się w niczym nie zgadzamy, nie pasujemy, oprócz może jednej rzeczy - żartował Michalczewski.

Nagle dziennikarz przypomniał jedną z plotek, która w pewnym czasie krążyła w mediach. - Podobno na jednej z walk w różnych częściach trybun siedziały cztery różne kobiety, z którymi się aktualnie spotykałeś - rzucił dziennikarz. Na odpowiedź byłego pięściarza nie trzeba było czekać. Przyznał, że ta plotka faktycznie była prawdą.

- Nie w różnych [częściach trybun, przyp. red.] tylko blisko siebie. Nie jestem z tego dumny, dzisiaj. Kiedyś to było cool dla mnie, było zaj*****e. Dzisiaj uważam, że to takie wsiurskie - podkreślił. - Dziewczyny się kochały we mnie. Ja byłem ciacho. Byłem mistrzem świata, młody chłopak, przystojny, z sukcesem, bogaty. Miałem branie. Tam na trybunach siedziało moich parędziesiąt dziewczyn, które mnie kochały, a te cztery to ja je bardzo lubiłem też - dodał.

Michalczewski w końcu się ustatkował. Pozostaje wierny trzeciej żonie

Jak wspominaliśmy wyżej, obecnie Michalczewski pozostaje w związku z Barbarą Imos. Małżeństwo dzieli aż 12 lat różnicy. Sporadycznie chwalą się zdjęciami w mediach społecznościowych, gdzie pokazują momenty z prywatnego życia. Na profilu żony Dariusza Michalczewskiego na Instagramie znajdziemy sporo fotografii z przyjaciółmi czy czasem spędzanym z rodziną.

Kilka tygodni temu Michalczewski udzielił również wywiadu Mateuszowi Borkowi, w którym opowiedział o relacji z obecną partnerką. - To jest mocna baba. Poustawiała to wszystko. To był dobry strzał z tą moją Basią. Mamy dzisiaj super rodzinę - przyznał.