20-latka dołączy do rodaczek na IO. Kapitalny dzień dla polskiego boksu

Reprezentanci Polski zaciekle rywalizują o kolejne kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Paryżu. I to z sukcesami. W poniedziałek aż dwie przepustki wywalczyły pięściarki. Mowa o Anecie Rygielskiej (kat. 66 kg) i Elżbiecie Wójcik (kat. 75 kg). Pierwsza z nich po dość kontrowersyjnej walce pokonała 3:2 Irlandkę Grainne Walsh, dzięki czemu awansowała do półfinału turnieju kwalifikacyjnego, co zapewniło jej też miejsce na IO w stolicy Francji. Z kolei jej rodaczka na tym samym etapie zmagań wygrała 5:0 z Nigeryjką Patricią Mbatą. Jak się okazało, to nie był koniec dobrych wieści dla Biało-Czerwonych tego dnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Żona Mateusza Masternaka opowiada o ich wspólnym marzeniu. "Jak się kogoś kocha"

Julia Szeremeta trzecią polską pięściarką z kwalifikacją olimpijską. Łatwo nie było. 20-latka utrzymała nerwy na wodzy

Kilka godzin później do walki o bilet do Paryża stanęły dwie kolejne reprezentantki Polski. Najpierw na ringu pojawiła się Julia Szeremeta (kat. 57 kg). 20-latka miała przed sobą trudne wyzwanie. Mierzyła się z doświadczoną Amerykanką Alyssą Mendozą. I początek starcia nie był dla niej najlepszy. Już po pierwszej rundzie przegrywała na kartach punktowych aż u czterech sędziów. Wiadome było, że aby przedłużyć nadzieję na zwycięstwo, musi koniecznie wygrać drugą partię.

I tak też się stało. Ruszyła do ataków, co przyniosło oczekiwany efekt. Nie tylko świetnie radziła sobie w ofensywie, ale i wyprzedzała ruchy rywalki, dzięki czemu skutecznie studziła jej zapędy. Odrobiła straty, a w trzeciej rundzie dopełniła formalności. Ostatecznie trzech sędziów wskazało na jej triumf.

Tym samym Polka nie tylko awansowała do finału turnieju, ale i wywalczyła bilet do Paryża. To kolejny sukces w karierze młodziutkiej pięściarki. W listopadzie 2023 roku pokonała Bojanę Gojković i sięgnęła po złoty medal młodzieżowych mistrzostw Europy.

Trzy Polki z biletem do Paryża. Ale dla Kuczewskiej to nie koniec walki

Wywalczyć kwalifikacji olimpijskiej nie udało się z kolei Natalii Kuczewskiej (kat. 50 kg). Miała problemy ze skutecznością i choć wyprowadzała pojedyncze ciosy, to Victoria Valencia znakomicie się broniła. Dodatkowo systematycznie obijała Polkę, dzięki czemu to Kolumbijka wygrała 5:0.

Mimo wszystko Biało-Czerwone mogą być zadowolone z wyników osiągniętych w turnieju kwalifikacyjnym. Uzyskały 75-procentową skuteczność - awansowały trzy z czterech zawodniczek. I to właśnie one dołączą do pozostałych reprezentantów Polski w Paryżu. Przed pięściarkami i bokserami, którym nie udało się wywalczyć kwalifikacji jeszcze jedna szansa.

"Kolejny piękny obrazek. Julia Szeremeta już ubiegłym roku, w Nowym Targu, była bliska sukcesu. Dziś może się cieszyć, że poleci na IO w Paryżu. A wraz z nią A. Rygielska i E. Wójcik. A przecież została jeszcze ostatnia szansa dla marzących o igrzyskach, turniej w Bangkoku" - podkreślał dziennikarz Janusz Pindera.

Igrzyska olimpijskie 2024 rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.