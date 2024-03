Oficjalnie: Tomasz Adamek poznał rywala w FAME MMA

Tomasz Adamek po niemal pięciu latach przerwy wrócił do sportu. Nie tak dawno zawalczył z Mamedem Khalidovem na gali KSW Epic. Choć wylała się na niego cała fala krytyki, ostatecznie wygrał dzięki kontuzji rywala. Teraz 47-latek podejmie kolejne wyzwanie. Federacja FAME MMA w poniedziałek oficjalnie potwierdziła, że utytułowany pięściarz pojawi się na gali FAME 21.

Tomasz Adamek w FAME MMA. To już pewne. "Zderzenie dwóch kompletnie różnych światów"

O wejściu Adamka do świata freak fightów mówiło się już od pewnego czasu. W połowie lutego nieco więcej informacji na ten temat zdradził jego promotor Mateusz Borek. - Jak to Tomek mawia, zdecydują dutki, czyli za kogo będą chcieli najwięcej zapłacić. Wstępnie jesteśmy dogadani na konkretnego rywala na maj. Zostają nam szczegóły dotyczące finalizacji - mówił.

Zapowiedzi te w końcu stały się faktem. Federacja FAME MMA ogłosiła na Instagramie, że Adamek pojawi się w walce wieczoru 18 maja w Gliwicach, a jego rywalem będzie Patryk "Bandura" Bandurski. "Tak, to prawda. Oto danie główne gali FAME 21. To będzie historyczne starcie i zderzenie dwóch kompletnie różnych światów - wielokrotnie utytułowanego i jednego z najbardziej uznanych polskich pięściarzy - Tomasza "Górala" Adamka, z członkiem należącym do Bungee, czyli do jednego z najpopularniejszych kanałów rozrywkowych na krajowym YouTube! Postać, którą za swoją osobowość kochają i znają miliony - Patryk "Bandura" Bandurski!" - czytamy.

Patryk "Bandura" Bandurski w porównaniu z Adamkiem ma znikome doświadczenie. Dość powiedzieć, że w FAME MMA stoczył zaledwie dwie walki. Najpierw pokonał Alana Kwiecińskiego, a następnie Piotra Szeligę. Jak podkreślili organizatorzy, walka z legendą pięściarstwa była jego wielkim marzeniem. - Ten pojedynek zapisze się kartach historii… - zapowiadają.