Miał gigantyczną fortunę, a potem wszystko stracił. Oto obecny majątek Mike'a Tysona

Mike Tyson to jeden z najlepszych i najpopularniejszych pięściarzy wszech czasów. W wieku zaledwie 20 lat zdobył pas WBC w wadze ciężkiej i do dzisiaj pozostaje najmłodszym mistrzem świata w tej kategorii wagowej. W sumie wygrał aż 50 walk, dzięki czemu zgromadził ogromną fortunę, by potem pozostać z niczym...

Jaki majątek ma Mike Tyson? Pławił się w luksusie, aż nagle stracił wszystko

Jak wyliczył "Forbes", Mike Tyson w trakcie całej kariery bokserskiej miał zarobić kosmiczne 685 milionów dolarów. Dla zwykłego człowieka to kwota wręcz niewyobrażalna. Tym bardziej dziwi, że sportowiec był w stanie to wszystko stracić. Tyson przez lata prowadził bardzo wystawny styl życia, dlatego w szczytowym momencie jego majątek był wyceniony maksymalnie na 300 mln dolarów. Wydawanie pieniędzy przychodziło mu jednak równie łatwo, co ich zarabianie. W jego kolekcji znalazło się mnóstwo ekskluzywnych domów, samochodów, a nawet... tygrys.

Po kilku nietrafionych inwestycjach w 2003 r. Tyson był zmuszony ogłosić upadłość, a jego długi wyniosły 23 miliony dolarów. Wkrótce jednak zaczął wychodzić na prostą. Zagrał m.in. w filmie Kac Vegas i Kac Vegas 2, za które według portalu parade.com zarobił odpowiednio 100 tys. i 200 tys. dolarów. Miał też własny serial animowany Mike Tyson Mysteries czy podcast Hotboxin' With Mike Tyson. W 2020 wyszedł zaś do pokazowej walki z Royem Jonesem Juniorem, za którą otrzymał aż 10 mln dolarów.

Tyson posiada także stały dochód, dzięki uprawom... marihuany. Na tym biznesie ma wyciągać aż 500 tys. dolarów miesięcznie. Według "Forbesa" na ten moment majątek boksera wynosi 10 mln dolarów. To i tak cztery razy mniej, niż posiada jego najbliższy rywal Jake Paul. Ten z kolei stoczył zaledwie 10 walk, ale dzięki nim oraz dochodom z twórczości na YouTube zgromadził majątek rzędu 40 mln dolarów. W 2022 r. zapewnił sobie nawet prestiżowe miejsce na liście najlepiej zarabiających sportowców świata magazynu "Forbes". Pojedynek Paula i Tysona odbędzie się 20 lipca w Arlington w Teksasie.