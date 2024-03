Ostro. "Szpilka niech zajmuje się sobą. Mam mnóstwo materiałów"

Artur Szpilka pozostaje w konflikcie z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. Stoi za nimi wzajemna niechęć, jaką od dawna żywią do siebie charyzmatyczni sportowcy. I choć długo się mówiło o ich walce bokserskiej, to w końcu nie doszła ona do skutku.

Szpilka zdecydował się rzucić boks i przeniósł się do MMA. Kilka dni temu wypowiedział się o Włodarczyku i kolejny raz rzucił mu propozycję walki. - Możemy zrobić to w małych rękawicach, może być w boksie, może być bez parteru, ale wchodzą łokcie, kolana, wszystko, uliczna walka. On (Włodarczyk - przyp.red.) dobrze wie dlaczego. Jak nie, to niech sobie boksuje w Białymstoku - powiedział w rozmowie z portalem MMA.pl.

Andrzej Wasilewski odpowiedział Arturowi Szpilce. "Mam mnóstwo materiałów, SMS-ów, zdjęć - wszystkiego"

W wywiadzie dla "Kanału Sportowego" Szpilka ponownie uderzył we Włodarczyka, nazywając go "tchórzem". - Po pierwsze to jest tchórz. Jeżeli dojdzie do walki z Krzyśkiem, mogę mu odpuścić parter. On wie dlaczego - mówił. Teraz Andrzej Wasilewski, promotor boksu, na łamach "Przeglądu Sportowego" zabrał głos ws. ewentualnej walki Szpilki z Włodarczykiem.

- Mało wierzę w to, że dojdzie do pojedynku Szpilki z Krzyśkiem. (...) Do tej walki jest bardzo daleko. Trochę się dziwię Arturowi. Próbuje korzystać z narzędzi, które od lat wykorzystuje i którymi wielokrotnie manipulował część kibiców i dziennikarzy. Ale obrażając Krzyśka, że jest tchórzem, oddala się od tej walki na kilometry. A przecież to Artur marzył o takiej walce w klatce i małych rękawicach, bo ćwiczy od lat, a w środowisku Krzyśka, czyli normalny ring i rękawice od boksu, Artur jakoś nigdy nie chciał walczyć z Krzysiem. To jest nieprawda, co mówił, że chciał się z nim bić - wyznał Wasilewski.

- Niech zajmuje się sobą. Bo inaczej zacznę odpowiadać. A mam mnóstwo materiałów, SMS-ów, zdjęć - wszystkiego. Niech każdy zajmie się sobą, bo ja tyle lat chłopaków broniłem. Udzielałem się w różnych dyskusjach - i mądrych, i głupich - w których zawsze za nimi stawałem. A gdy teraz to oni zaczynają być agresywniejsi, to tak, jak ostatnio powiedziałem w programie telewizyjnym - ja też takim będę. I wtedy się możemy sprawdzać - na wszystkie SMS-y, whatsappy, maile, podatki, faktury. Jeżeli chcemy wejść na wojenną ścieżkę, to będziemy wchodzić. Tylko po co? - podsumował.