Gigantyczna burza po tym, co zrobił Marcin Najman. "Farsa. Dalej leży"

Środowy program Clout MMA, podczas którego spotkali się walczący na sobotniej gali Marcin Najman i Jacek Murańsk, zwiastował wielkie emocje podczas zmagań w oktagonie. Widać było, że obaj panowie delikatnie mówiąc nie przepadają za sobą. Plastikowe butelki, pięści, kopnięcia, słowne prowokacje, fruwające stoliki czy próby rzucania... kawałkiem kanapy. Tak wyglądało to starcie trzy dni przed galą.

Zobacz wideo Borek zdradza kulisy walki Adamek vs Khalidov. "Nie chcieli blokować"

Internet bezlitosny dla Najmana. Znów dostaje ciosy

Podczas samego starcia w oktagonie emocji było dużo mniej. Można rzec - z dużej chmury mały deszcz. Najman odgrażał się, że nie da szans Murańskiemu, ale skończyło się jedynie na przechwałkach. Warto odnotować - to Najman pierwszy ruszył do ataku, ale Murański przetrwał te ciosy. W końcu sam powalił przeciwnika.

Ten próbował udowodnić sędziemu, że został trafiony w oko. Na nic się to jednak zdało - został wyliczony do dziesięciu i był to koniec pojedynku. Piątego z rzędu przegranego przez Najmana. Tym razem przewalczył on 48 sekund.

Jak można było się domyśleć - walka wywoływała duże emocje nie tylko u obu zawodników. - Nie do wiary! Potężny nokaut w walce Najman - Murański. Internet zapłonie - pisał tuż po niej dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak. No i faktycznie zapłonął. Na portalu X nie zabrakło komentarzy - także tych złośliwych pod adresem Najmana.

- Wiosna idzie, przyroda wstaje z kolan, a Najman dalej leży XD - napisał jeden z użytkowników na znanej platformie społecznościowej. "Najman nadaje się do cyrku, a nie prawdziwych walk Wszyscy mają dość tego pajacowania tej głupoty i miernoty co w połączeniu z jego paskudną mordą chamstwem i głupotą daje taki wynik Przez takie ustawki dają mu zarobić, ale to farsa, nawet dla publiczności, określeniem żenada" - czytamy także.

- Najman jest świetnym biznesmenem. Szybko się kładzie żeby nie stracić za wiele zdrowia, a kasa i tak zarobiona. Ludzie też zadowoleni. Pokrzyczą, że głupek i debil żeby się dowartościować. Same plusy dla obydwu stron - szydził inny dodatkowo niepochlebnie wypowiadając się o odbiorcach gali.

Głos po walce zabrał nawet znany Łukasz Bok. - Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że Marcin Najman przegrał kolejną walkę. Naturalnie w pierwszej rundzie - napisał autor KiKŚ - Konflikty i katastrofy światowe.

- Ale my też głąby jesteśmy, wiadomo, że Najman i tak nie zawalczy dłużej niż minute, a i tak się tym emocjonujemy - komentował Mateusz Michniewicz.

- Najman jest ostatnią osobą, która bym podejrzewał o ustawkę porażki. Przecież on nie musi tego ustawiać - ironizował Bartosz Burzyński.