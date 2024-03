Nie do wiary! Potężny nokaut w walce Najman - Murański. Internet zapłonie

Najpierw plastikowe butelki, później pięści, kopnięcia, ale też fruwający stolik i próba rzucenia kawałkiem kanapy. Tak było w trakcie środowego programu Clout MMA, podczas którego spotkali się walczący na sobotniej gali Marcin Najman i Jacek Murański.

Na ich walkę polskie freak fighty czekały od dawna. - Ja już tylko czekam na sobotę i na ten moment, kiedy zamknie się klatka i będę mógł go napier***ać - mówił w środę Najman, który dał się prowokować Murańskiemu także na piątkowym ważeniu, gdzie podczas face to face pojawiła się specjalna klatka, by nie doszło do rękoczynów.

Najman - Murański. "Ta walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę"

To był tzw. dirty street boxing, w najtwardszych małych rękawicach do MMA, z łokciami, uderzeniami z główki, dozwolonymi młotkami, backfistami, stompami, soccer kickami i dobijaniem w parterze. - Ta walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę - odgrażał się Najman.

No i nie wyszła, ale jak to zwykle bywa - na przechwałkach się skończyło. Choć trzeba odnotować, że to Najman pierwszy ruszył do ataku. - Ależ to są potężne bomby - zachwycali się komentatorzy. Murański te ciosy jednak przetrwał. W końcu sam trafił - co prawda nasadą dłoni, ale akurat w tej walce to nie było zabronione - i powalił Najmana.

Najman próbował później pokazywać, że Murański trafił go w oko. Ale wcześniej został wyliczony do dziesięciu. To był koniec. Po 48 sekundach, które przewalczył z Murańskim. Choć słowo "przewalczył" znowu tutaj nie pasuje. Dla Najmana była to piąta porażka z rzędu. Murański z kolei po tej walce ma serię trzech wygranych.

