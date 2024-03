Dostał cios w ostatniej sekundzie. A później chwycił za mikrofon. "Będziesz smażył się w piekle"

Kilka prostych, sierpowych, haków. - Widać, że te ciosy ważą - zachwalał Patryka "Wielkiego Bu" Masiaka prowadzący piątkowy trening medialny. Ale to wcale nie były mocne uderzenia. Zdecydowanie mocniejsze zobaczyliśmy w sobotę w oktagonie. Też ze strony "Dawida "Crazy" Załęckiego, a więc ojca Denisa Załęckiego, który we freak fightach jak na razie pokazuje się z dużo lepszej strony niż syn.

"Wielki Bu" w ostatnich dniach żartował, że starszy Załęcki powinien przyjąć na walkę z nim pseudonim "Wsteczny". - No trudno, niech sobie mówi. Jakąś taktykę na tę walkę przyjąć muszę - bagatelizował starszy z rodziny Załęckich.

W przeciwieństwie do syna, który w grudniu tylko uciekał i kładł się bez ciosów w walce z "Wielkim Bu", starszy Załęcki pokazał się z lepszej strony. Ale nie na tyle dobrej, by wygrać. Już w pierwszej minucie był liczony, a potem znowu. Po raz trzeci w ostatniej sekundzie pierwszej rundy, co sprawiło, że sędzia zakończył tę walkę przez techniczny nokaut.

- 40 kg różnicy zrobiło robotę. Byłem skazany na porażkę. Gratuluję, no co? Będziesz się smażył w piekle, że pobiłeś dziadka - powiedział po walce pół żartem do "Wielkiego Bu" 48-letni Załęcki.

Clout MMA - karta walk:

Marianna "Królowa" Schreiber - Lexy Chaplin*

Marcin "Cesarz" Najman - Jacek "Muran" Murański

Dawid "Crazy" Załęcki - Patryk "Wielki Bu" Masiak

Michał "Zbuku" Buczek - Paweł "Major SPZ" Majewski

Lexy Chaplin - Marta "Linkimaster" Linkiewicz

Adrian Cios - Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak

Daniel Omielańczuk - Kamil "King Kong" Minda

Piotr "Bestia" Piechowiak - Sebastian "Ztrolowany" Nowak

Piotr "Lizak" Lizakowski - Przemysław "Sequento" Skulski

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski - Rafał "Boro" Borkowski

* pojedynek odbędzie się tylko w wypadku dopuszczenia przez lekarzy Lexy Chaplin do drugiej walki.