Natalia Janoszek nagle weszła do oktagonu! Mocarne ciosy w walce wieczoru

- Chciałam mocnej, sportowej walki. Nie mam kompletnie nic do stracenia, a wiele do wygrania - mówiła w ostatnich dniach Lexy Chaplin, ambasadorka federacji Clout MMA, ale też zawodniczka, która w sobotę mierzyła się z ikoną freak fightów, bo jej rywalką była Marta "Linkimaster" Linkiewicz.

- Wydaje mi się, że jestem w świetnej formie. Nawet jeśli to będą trzy rundy, mam nadzieję, że pokażę dynamit i dam dobrą walkę - mówiła w piątek Linkiewicz.

To był trzy rundy. I to też żadna nowość, bo zazwyczaj pojedynki kobiet we freakach kończą się na pełnym dystansie. Tym razem również, choć obie zawodniczki od początku narzuciły wysokie tempo. Bardziej doświadczona Linkiewicz dobrze trafiała przede wszystkim mocnym prawym prostym. Po jednym z nich Lexy w pierwszej rundzie była liczona. Wstała, ale po kilkudziesięciu sekundach walka znowu została przerwana. Tym razem przez sędziego Piotra Jarosza. Po tym, jak Linkiewicz - zakładamy, że przypadkowo - włożyła Lexy palec w oko.

To w ogóle miała być walka wieczoru, ale w piątek, po zatrzymaniu Małgorzaty "Gohy Magical" przez policję, pojedynek został przeniesiony na środek karty. Wszystko dlatego, że Lexy Chaplin miała wejść na jej zastępstwo. Stoczyć dwa pojedynki na jednej gali. Ten drugi z Marianną Schreiber. Wiele wskazuje, że do tej walki jednak nie dojdzie, bo Lexy w pierwszej walce straciła sporo sił. Przegrała jednogłośnie na punkty, ale pokazała się naprawdę z dobrej strony w starciu Linkiewicz, która puchar za zwycięstwo odebrała z rąk Natalii Janoszek. Czyżby zaraz kolejny debiut we freak fightach?

Clout MMA - karta walk:

Marianna "Królowa" Schreiber - Lexy Chaplin*

Marcin "Cesarz" Najman - Jacek "Muran" Murański

Dawid "Crazy" Załęcki - Patryk "Wielki Bu" Masiak

Michał "Zbuku" Buczek - Paweł "Major SPZ" Majewski

Lexy Chaplin - Marta "Linkimaster" Linkiewicz

Adrian Cios - Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak

Daniel Omielańczuk - Kamil "King Kong" Minda

Piotr "Bestia" Piechowiak - Sebastian "Ztrolowany" Nowak

Piotr "Lizak" Lizakowski - Przemysław "Sequento" Skulski

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski - Rafał "Boro" Borkowski

* pojedynek odbędzie się tylko w wypadku dopuszczenia przez lekarzy Lexy Chaplin do drugiej walki.