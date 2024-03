Potworna kontuzja na gali Clout MMA 4. Koniec po pierwszej rundzie

- Te ciosy będą ważyć niesamowicie dużo, ale to jest waga ciężka, królewska. Tu jedno uderzenie może zrobić robotę - zapowiadano walkę Kamila Mindy z Danielem Omielańczukiem, czyli byłym zawodnikiem KSW czy UFC, a więc zawodowych federacji MMA, czego nie było jednak widać na piątkowym treningu medialnym, gdzie Omielańczuk nie pokazał zbyt wiele. Minda zresztą też nie.

- Nie chcę się narzucać i być w świetle fleszy. Ale na pewno po tej walce zrobi się o mnie głośno - odgrażał się ten drugi. - Ja też tu przyszedłem się bić, robić show w klatce a nie poza nią - dodawał Omielańczuk.

I to było show, bo obaj od razu poszli na wymianę ciosów. - Jeszcze stoją - mówili komentatorzy po niespełna minucie, gdy Minda i Omielańczuk wyprowadzili już mnóstwo ciosów. Atmosferę spod klatki podkręcał jeszcze Mirosław Okniński - trener Mindy - który krzyczał do swojego zawodnika, by się nie zatrzymywał.

No i Minda się nie zatrzymywał, ale Omielańczuk to twardy zawodnik. To była runda na wyniszczenie. Szkoda, że tylko jedna, bo Minda po niej leżał w klatce i zwijał się z bólu. Najprawdopodobniej zerwał biceps w starciu z faworyzowanym Omielańczukiem. - Czuję niedosyt, bo ja po pierwszej rundzie zawsze się rozkręcam - mówił wygrany.

Clout MMA - karta walk:

Marianna "Królowa" Schreiber - Lexy Chaplin*

Marcin "Cesarz" Najman - Jacek "Muran" Murański

Dawid "Crazy" Załęcki - Patryk "Wielki Bu" Masiak

Michał "Zbuku" Buczek - Paweł "Major SPZ" Majewski

Lexy Chaplin - Marta "Linkimaster" Linkiewicz

Adrian Cios - Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak

Daniel Omielańczuk - Kamil "King Kong" Minda

Piotr "Bestia" Piechowiak - Sebastian "Ztrolowany" Nowak

Piotr "Lizak" Lizakowski - Przemysław "Sequento" Skulski

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski - Rafał "Boro" Borkowski

* pojedynek odbędzie się tylko w wypadku dopuszczenia przez lekarzy Lexy Chaplin do drugiej walki.