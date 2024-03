To nie miało prawa się wydarzyć. A jednak! Sędzia krzyczał: "Broń się". Sensacja na gali Clout MMA

- Wielokrotnie był skazywany na porażkę, a zaskakiwał. Pokazywał, że potrafi kopnąć, uderzyć. No zobaczcie sami, jak ten chłopak się rusza - komplementował Sebastiana "Ztrolowanego" Nowaka prowadzący piątkowy trening medialny.

REKLAMA

Zobacz wideo Marianna Schreiber: Mam świadomość, że wyrządziłam mężowi krzywdę

Po nim na macie pojawił się Piotr "Bestia" Piechowiak, czyli kulturysta, strongman, trener personalny, ale też już freak fighter - niepokonany w trzech poprzednich walkach.

Czwarta walka wcale nie była jednak łatwa dla "Bestii", bo cięższy o 30 kg "Ztrolowany" przyjmował wiele ciosów i długo nie dawał się obalać. Aż do końcówki pierwszej rundy, gdy w końcu "Bestia" zaliczył udaną akcję i sprowadził walkę do parteru.

"On chyba nie chce kontynuować tej walki"

- On chyba nie chce kontynuować tej walki - zastanawiali się komentatorzy, gdy "Ztrolowany" w przerwie kręcił głową. Wyszedł do drugiej rundy, ale widać było, że w pierwszą rundę włożył mnóstwo sił. - Piechowiak też jest zmęczony, ale "Ztrolowany" jest wykończony - zwracali uwagę komentatorzy.

Mimo to - nawet w sumie nie wiemy, jakim cudem - "Ztrolowany" wyszedł do trzeciej rundy. A tam stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. "Ztrolowany" wykrzesał z siebie resztki sił, powalił "Bestię" i ubił go w parterze. Po walce przegrany powiedział, że w trakcie walki zerwał biceps. A zwycięzca obiecał, że do kolejnego pojedynku będzie już lepiej przygotowany.

Clout MMA - karta walk:

Marianna "Królowa" Schreiber - Lexy Chaplin*

Marcin "Cesarz" Najman - Jacek "Muran" Murański

Dawid "Crazy" Załęcki - Patryk "Wielki Bu" Masiak

Michał "Zbuku" Buczek - Paweł "Major SPZ" Majewski

Lexy Chaplin - Marta "Linkimaster" Linkiewicz

Adrian Cios - Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak

Daniel Omielańczuk - Kamil "King Kong" Minda

Piotr "Bestia" Piechowiak - Sebastian "Ztrolowany" Nowak

Piotr "Lizak" Lizakowski - Przemysław "Sequento" Skulski

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski - Rafał "Boro" Borkowski

* pojedynek odbędzie się tylko w wypadku dopuszczenia przez lekarzy Lexy Chaplin do drugiej walki.