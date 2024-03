Przerażona Fagata nie mogła uwierzyć. Szok w klatce Clout MMA!

- To będzie ciężka kontuzja, złamana noga - odgrażał się Piotr "Lizak" Lizakowski. - On pier***li farmazony. Ja wychodzę i robię swoje. W ogóle się go nie boję - odpowiadał mu Przemysław "Sequento" Skulski, który na jednym z programów zaatakował siedzącego na kanapie "Lizaka".

REKLAMA

Zobacz wideo Peszko mówi, co z jego walką z Piotrem Żyłą

"Sequento" może i się nie bał. Faworytem tej walki był jednak "Lizak". I to mimo że na piątkowym treningu medialnym nie pokazał za dużo. A w zasadzie to nic. - Tylko tyle potrafię. Poza tym zobaczyłem tarcze Przemka i jestem w strachu - ironizował "Lizak".

"Fagata" patrzyła z przerażeniem

To były tylko żarty. Te skończyły się, gdy zaczęła się walka. "Sequento" szybko trafił kilkoma niskimi kopnięciami. - Jeśli będzie wkładał w te uderzenia całą siłę, szybko się wypompuje - zwracali uwagę komentatorzy. Ale "Sequento" kopał dalej i się nie zatrzymywał. Momentami "Lizak" wręcz biegał po klatce i unikał walki. "Fagata", czyli influencerka Agata Fąk i partnerka "Lizaka", patrzyła na to wszystko z przerażeniem.

- On cały czas zadaje ciosy z pełną mocą - mówił współkomentujący tę galę Tomasz Sarara w połowie drugiej rundy o "Sequento", który cały czas prowadził z "Lizakiem", ale ten powoli zaczął przejmować inicjatywę. Gdy wydawało się, że walka się wyrówna, sędzia przerwał ją po nieprzepisowym kopnięciu "Lizaka".

Gwizdy na trybunach podczas Clout MMA 4

"Sequento" wykorzystał przysługujące mu pięć minut przerwy. Kibice na trybunach zaczęli gwizdać, drwili też komentatorzy, bo widać było po "Sequento", że zrobił to z premedytacją. Chciał po prostu nabrać sił, choć było widać, że samo kopnięcie wielkiej krzywdy mu nie zrobiło.

- Teraz, teraz! - krzyczał Mirosław Okniński, trener "Lizaka" w połowie trzeciej rundy, by jego zawodnik odważniej zaatakował. Ale wtedy znowu sędzia przerwał walkę. Tym razem po niedozwolonym kopnięciu "Sequento". "Lizak" nie wykorzystał pięciu minut przerwy. Wrócił do walki szybciej. Miał przewagę, ale nie miał już za wiele czasu. Nie zdążył odrobić strat z dwóch pierwszych rund. "Sequento" wygrał walkę niejednogłośną decyzją sędziów.

Clout MMA - karta walk:

Marianna "Królowa" Schreiber - Lexy Chaplin*

Marcin "Cesarz" Najman - Jacek "Muran" Murański

Dawid "Crazy" Załęcki - Patryk "Wielki Bu" Masiak

Michał "Zbuku" Buczek - Paweł "Major SPZ" Majewski

Lexy Chaplin - Marta "Linkimaster" Linkiewicz

Adrian Cios - Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak

Daniel Omielańczuk - Kamil "King Kong" Minda

Piotr "Bestia" Piechowiak - Sebastian "Ztrolowany" Nowak

Piotr "Lizak" Lizakowski - Przemysław "Sequento" Skulski

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski - Rafał "Boro" Borkowski

* pojedynek odbędzie się tylko w wypadku dopuszczenia przez lekarzy Lexy Chaplin do drugiej walki.