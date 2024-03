"Sto do zera". Deklasacja na Clout MMA. Sarara zachwycony

- Ale co ja mam zrobić? - rozkładał ręce Wojciech "Rekordzista" Sobierajski, gdy podczas jednego programów prowadzący zachęcał go do tego, by podkręcił atmosferę z wyzywającym go do walki Adrianem Ciosem.

Cios to znany prowokator, niezbyt lubiany freak fighter. "Rekordzista" to sportowiec, który znany jest głównie z bicia najróżniejszych rekordów - m.in. w zwisie na drążku, w maratonie boso czy jak najszybszym wejściu po drabinie na komin. A przy okazji także już freak fighter, który stoczył trzy walki i wszystkie wygrał. Czwarta była w sobotę - w łódzkiej Atlas Arenie. Nie z Ciosem, a Rafałem "Boro" Borkowskim, który zasłynął z tego, że na gali Clout MMA 2 pokonał w jednej walce aż 10 rywali, którzy w klatce zmieniali się po minucie.

W sobotę nie było aż takich udziwnień. Walka zaczęła się dosyć spokojnie, bo ani "Boro", ani "Rekordzista" nie ruszyli do ataku. Zaczęło się z obu stron od niskich kopnięć. Nie minęła nawet połowa pierwszej rundy, a w hali już pojawiły się pierwsze gwizdy.

Ale widocznie taki był plan. "Boro", który na poprzedniej gali Clout bił się jak szalony, teraz skupił się najpierw na wykluczeniu nogi "Rekordzisty". Czy się udało? Chyba niekoniecznie. Gdy kończyła się pierwsza runda, "Rekordzista" nawet nie usiadł. Pokazywał rywalowi, że te kopnięcia nie zrobiły na nim wrażenia.

Podobnie było po drugiej rundzie. "Rekordzista" stanął znowu na środku klatki i przyglądał się, gdy "Boro" wachlowany ręcznikiem siedzi na krześle. - Między pewnością siebie a pychą jest cienka granica. Oby to się nie zemściło - zwracali uwagę komentatorzy.

Nie zemściło się. W trzeciej rundzie "Rekordzista" cały czas kontrolował pojedynek. Wygrał go jednogłośnie na punkty. - Sto do zera - podsumował jego zwycięstwo komentujący te walkę Tomasz Sarara.

Clout MMA - karta walk:

Marianna "Królowa" Schreiber - Lexy Chaplin*

Marcin "Cesarz" Najman - Jacek "Muran" Murański

Dawid "Crazy" Załęcki - Patryk "Wielki Bu" Masiak

Michał "Zbuku" Buczek - Paweł "Major SPZ" Majewski

Lexy Chaplin - Marta "Linkimaster" Linkiewicz

Adrian Cios - Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak

Daniel Omielańczuk - Kamil "King Kong" Minda

Piotr "Bestia" Piechowiak - Sebastian "Ztrolowany" Nowak

Piotr "Lizak" Lizakowski - Przemysław "Sequento" Skulski

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski - Rafał "Boro" Borkowski

* pojedynek odbędzie się tylko w wypadku dopuszczenia przez lekarzy Lexy Chaplin do drugiej walki.