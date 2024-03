Clout MMA 4. Wyniki na żywo. Murański - Najman. Co z walką Schreiber? [CLOUT MMA, WYNIKI]

To czwarta gala federacji Clout MMA, ale pierwsza w tym roku. Tym razem w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie w sobotę w planach jest dziesięć pojedynków. W tym walka ambasadorki Clout MMA Lexy Chaplin, która po wielu miesiącach wraca do klatki, gdzie zmierzy się z ikoną freak fightów - Martą "Linkimaster" Linkiewicz.

- Chciałam sportowej walki na wysokim poziomie - powtarzała w ostatnich tygodniach Lexy. - I taka będzie, bo jestem w świetnej formie - odpowiadała jej Linkiewicz, która we freak fightach przeszła chyba największą przemianę. Całkowicie zmieniła swój styl życia, z patocelebrytki stała się sportowcem-amatorem i z gali na galę robi progres sportowy.

Clout MMA, wyniki na żywo. Schreiber nie zawalczy z "Gohą Magical"

Jednym z najbardziej wyczekiwanych pojedynków na sobotniej gali miało być starcie Marianny Schreiber z Małgorzatą Zwierzyńską - bardziej znaną jako "Goha Magical" - czyli matką kontrowersyjnego patostreamara Daniela "Magicala" Zwierzyńskiego.

Już wiadomo, że do tej walki nie dojdzie. Federacja Clout MMA jeszcze w trakcie piątkowego ważenia informowała, że rywalka Schreiber została zatrzymana przez policję. W internecie szybko pojawiły się nagrania z całego zajścia. Budziły jednak wątpliwości, gdy "Goha Magical" w sportowym stroju skuta w kajdanki - w towarzystwie nieumundurowanych policjantów w kominiarkach - wchodzi do nieoznakowanego radiowozu.

- Ja wiem, że dziwnie to wyglądało, więc ludzie mogą myśleć, że to wszystko było ustawione, ale niestety nie - powiedziała Lexy Chaplin w rozmowie z "Super Expressem". - Cała sytuacja jest świeża, więc nie jestem w stanie potwierdzić, że to, co wiem, jest w 100 proc. prawdą, ale słyszałam, że pani Gosia zakłóciła ciszę nocną i miała się później stawić na pracach społecznych. Nie zrobiła tego i stało się to, co się stało - dodała ambasadorka federacji Clout MMA.

Schreiber kontra Lexy na Clout MMA? Internauci mają wątpliwości

- Nie jestem przygotowana, ale dam z siebie wszystko, bo jestem silną kobietą - mówiła Schreiber jeszcze przed całym zajściem, nawiązując w domyśle do tego, co dzieje się w jej życiu osobistym. A tam niestety też nie dzieje się dobrze. Kilka dni temu jej mąż - polityk PiS i kandydat na prezydenta Bydgoszczy Łukasz Schreiber - powiedział w mediach, że ich małżeństwo przeżywa kryzys i "rozmawiają o separacji".

Schreiber po tym wyznaniu zmieniła nastawienie. Dużo łagodniejsza w stosunki do niej była także "Goha Magical". - To jest tylko sport - obie zgodnie podkreślały w piątek, gdy jeszcze na scenie patrzyły sobie prosto w oczy. Sportu jednak nie będzie. Jest za to duże zamieszanie. Internauci wciąż powątpiewają, czy to wszystko nie zostało sprytnie ukartowane. Nawet po tym, gdy w sobotę rano federacja Clout MMA poinformowała, że nową rywalką Schreiber na sobotniej będzie Lexy Chaplin. Pod jednym warunkiem: Lexy musi zostać dopuszczona przez lekarzy po wcześniejszej walce z Linkiewicz.

Najman nie wytrzymał, Murański prowokował

Walka Lexy i "Linkimaster" nie wzbudza aż tylu emocji, ile starcie Marcina Najmana i Jacka Murańskiego. Na ich pojedynek fani freak fightów czekają od dawna. - A ja już tylko czekam na sobotę i na ten moment, kiedy zamknie się klatka i będę mógł go napier***ać - mówił w środę Najman, który dał się prowokować Murańskiemu także na piątkowym ważeniu, gdzie podczas face to face pojawiła się nawet specjalna klatka, by nie doszło między nimi do rękoczynów.

Jak potoczy się starcie Murańskiego z Najmanem i czy faktycznie będzie aż tak mocne, jak się o nim mówi? Oprócz tego czeka nas jeszcze dziewięć walk - w tym debiuty, ale też pojedynki stricte sportowe - których wyniki będziemy aktualizować na bieżąco w tym tekście.

Clout MMA - wyniki na żywo:

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski - Rafał "Boro" Borkowski

Piotr "Lizak" Lizakowski - Przemysław "Sequento" Skulski

Piotr "Bestia" Piechowiak - Sebastian "Ztrolowany" Nowak

Daniel Omielańczuk - Kamil "King Kong" Minda

Adrian Cios - Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak

Lexy Chaplin - Marta "Linkimaster" Linkiewicz

Michał "Zbuku" Buczek - Paweł "Major SPZ" Majewski

Dawid "Crazy" Załęcki - Patryk "Wielki Bu" Masiak

Marcin "Cesarz" Najman - Jacek "Muran" Murański

Marianna "Królowa" Schreiber - Lexy Chaplin*

* pojedynek odbędzie się tylko w przypadku dopuszczenia przez lekarzy Lexy Chaplin do drugiej walki.