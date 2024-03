Rywalka Schreiber w rękach policji. Żona polityka PiS reaguje

Już w sobotę 9 marca odbędzie się czwarta gala federacji Clout MMA w hali Atlas Arena w Łodzi. Podczas tego wydarzenia do oktagonu wejdą między innymi Marcin "Cesarz" Najman czy Piotr "Lizak" Lizakowski. Mimo że walką wieczoru ogłoszono pojedynek Lexy Chaplin z Martą "Linkimaster" Linkiewicz, to większym zainteresowaniem kibiców cieszyło się starcie Małgorzaty "Gohy Magical" Zwierzyńskiej z Marianną Schreiber. Zdaniem żony polityka Prawa i Sprawiedliwości, Łukasza Schreibera, do jej walki ze Zwierzyńską jednak nie dojdzie.

W piątek 8 marca Małgorzata "Goha Magical" Zwierzyńska została zatrzymana przez policję na terenie Atlas Arena - przekazał na X dziennikarz Michał Cichy. Na razie nie wiadomo, jaki był powód aresztowana Zwierzyńskiej.

Marianna Schreiber przekazała nowe wieści ws. walki z Małgorzatą "Gohą Magical" Zwierzyńską

Z tego powodu Marianna Schreiber wraz z jej synem, Łukaszem, oraz maskotką udali się pod komisariat policji w Łodzi. Żona posła Prawa i Sprawiedliwości na portalu X opublikowała nagranie, w którym opowiedziała o tym, co się stało. Zdradziła również, że jej rywalka została aresztowana na okres 45 dni.

- Walki z Gosią Magical nie będzie. Gosia została dziś podczas media treningu Clout MMA zabrana. Jesteśmy na komisariacie policji w Łodzi i próbujemy się czegokolwiek dowiedzieć razem z organizatorami i synem Gosi - przekazała.

I dodała w kolejnym poście: - Wiem, że film o Gosi Magical wzbudził kontrowersje. Ale musicie zrozumieć moje konsternacje po tym jak dowiedziałam się, że moja - z jednej strony przeciwniczka, a z drugiej strony osoba, którą autentycznie polubiłam, bo mimo naszej niechęci oraz sporych różnic światopoglądowych pomiędzy nami - chciała mi pomóc w ciężkiej sytuacji - wyznała.

Federacji Clout MMA jeszcze nie wydała oficjalnego świadczenia w tej sprawie.

