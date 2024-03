Kiedy Clout MMA 4? Ile kosztuje PPV? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, KARTA WALK]

Federacja Clout MMA zorganizowała pierwsze wydarzenie w sierpniu ubiegłego roku, kiedy po upadku High League Sławomir Peszko z Lexy Chaplin oraz innymi wspólnikami postanowili zająć wolne miejsce na rynku. Błyskawicznie organizacja zyskała popularność, a wszystko dzięki znanym postaciom, ponieważ w klatce zobaczyliśmy choćby Tomasza Hajtę, Jakuba Wawrzyniaka, Zbigniewa Bartmana czy Marcina Najmana. Ten ostatni podczas najbliższej edycji będzie bohaterem "największego freak-fightu w historii".

Clout MMA 4. Bohaterami gali będą Marcin Najman, Jacek Murański czy Marianna Schreiber

44-latek zmierzy się w co-main evencie Clout MMA 4 z Jackiem Murańskim. Do tego starcia miało już dojść kilkukrotnie, ale finalnie panowie spotkają się w klatce na zasadach "dirty street boxing". "Najtwardsze dostępne rękawice. Uderzenia łokciem i z główki. Dozwolone młotki i backfisty. (...) W czwartej rundzie, która odbędzie się bez limitu czasowego, dojdzie do zaostrzenia zasad. Dozwolone będą kopnięcia, stompy i soccer kicki, a także dobijanie w parterze" - brzmi opis pojedynku.

Nie ma żadnych wątpliwości, że w klatce dojdzie do fajerwerków, zwłaszcza po tym, co mężczyźni zaprezentowali w programie "Roast". - Ja już tylko czekam na sobotę i na ten moment, kiedy zamknie się klatka i będę mógł go napier***ać - powiedział w pewnym momencie Najman i zaraz po tym rzucił butelką w kierunku Murańskiego.

Będzie to jednak tylko wstęp do walki wieczoru, w której Lexy Chaplin zawalczy z Martą Linkiewicz. Ponadto bohaterami tego wydarzenia będą: były zawodnik KSW i UFC Daniel Omielańczuk, Dawid "Crazy" Załęcki czy Adrian Cios, który po wielu tygodniach konfliktu zmierzy się w końcu z Pawłem Jóźwiakiem. Dodatkowo kibice czekają na powrót Marianny Schreiber, która po rozstaniu z mężem Łukaszem ogłosiła w czwartek świetną wiadomość. "Wracam" - napisała na Instagramie.

Kiedy Clout MMA 4? Ile kosztuje PPV? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, CENA KARTA WALK]

Clout MMA 4 odbędzie się już w sobotę 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00. Transmisja będzie dostępna po wykupieniu usługi PPV (pay-per-view) na stronie cloutmma.tv. Dostępne są pakiety w cenie 34,99 oraz 39,99 zł.

Karta walk Clout MMA 4: